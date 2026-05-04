Bogotá se mueve a velocidad de tranvía y apuntala el crecimiento económico del país

Hace algún tiempo, las regiones colombianas, a través de sus mandatarios, se rebelaron contra la instancia nacional, luego de profundos desacuerdos, en especial sobre recursos, seguridad y manejo de la autonomía.

En ese entonces, varios alcaldes expresaban que las regiones sacarían la cara por el país y, con Bogotá en particular, se gestaron fuertes disputas entre Carlos Fernando Galán y Gustavo Petro por temas como la financiación del metro, la seguridad en la ciudad y la planeación urbana; estas dos últimas, motivo de críticas desde la Casa de Nariño.

Desde el Ejecutivo se ha hablado de reactivación de la economía. Sin embargo, mientras el producto interno bruto (-PIB) en el total nacional, durante 2025, se impulsó en 2,6 %; en Bogotá se vio una mayor aceleración, lo que confirma que la capital del país, que además es el 30 % del PIB nacional, apuntaló el crecimiento.

Estalla conflicto entre Gobierno Petro y gobernadores porque se niegan a cumplir un decreto que hace parte de la emergencia económica

El Dane reveló los resultados desagregados de la economía en Bogotá, por trimestres, y hasta ahora va en el análisis de los tres primeros.

La estadística evidencia que en el tercer trimestre del año pasado, el PIB de la ciudad creció a un ritmo de 4,6 % respecto al mismo periodo de 2024. Ya la producción venía de dos trimestres consecutivos con expansiones superiores a 3 %, ambos por encima del resultado total que el país tuvo en 2025.

“Que Bogotá crezca por encima del país durante dos trimestres consecutivos evidencia que la capital está liderando la recuperación económica”, señala el pronunciamiento de la administración distrital.

Panorámica Bogotá Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Lo que pone el impulso

El informe del Dane muestra que los sectores que más crecieron son: Comercio al por mayor y al por menor, con un resultado de 6,6 %, lo que llevó a que su contribución sea de 1,7 puntos porcentuales al resultado.

Estas son las megaobras que se desarrollan en Bogotá para mejorar la movilidad de la ciudad; el Metro avanza a paso firme

Entre tanto, la administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crecieron 6,9 %; por lo tanto, pusieron 1,2 puntos porcentuales a la variación.

Y la industria manufacturera se impulsó en 5,6 %, contribuyendo así con 0,4 puntos porcentuales al total.

Para la administración distrital, esos resultados se traducen en más actividad empresarial, lo que a su vez significa mayor demanda de trabajadores.

Obras Metro de Bogotá Foto: Guillermo Torres / Semana

En el acumulado

El informe del Dane muestra que, en lo corrido del año 2025, hasta el tercer trimestre, que es el dato existente hasta ahora, el PIB de la capital del país acumuló un crecimiento de 3,9 %, lo que permite estimar que, en el total del año, cuando la entidad de las estadísticas complete la información desagregada (falta el IV trimestre), la cifra de la economía de la capital superará con creces a la nacional (que fue de 2,6 %), pues el último trimestre del año generalmente es el más movido, por la temporada decembrina.

Ya en meses pasados, desde el sector de infraestructura se había destacado que prácticamente era el Metro de Bogotá la única megaobra que estaba andando. Alrededor de la construcción del tranvía se mueven muchas otras actividades económicas, lo que hará que 2026 también sea un año de reactivación para la capital del país.