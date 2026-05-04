Dólar inició mayo disparado: precio oficial de este lunes en el mercado

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 4 de mayo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.728, lo que significó un incremento de $ 28 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.637.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 48, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.680.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.730, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.674. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.707.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,586 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 819,97.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,18 % llegando a las 98,392 unidades.

Esta fue la variación de la moneda hoy. Foto: Adobe Stock

Precios del petróleo se aceleran, el Brent se dispara más de 5 %

El alza de los precios del petróleo se aceleró el lunes tras un ataque con dron contra una instalación petrolera emiratí y la desmentida de Irán sobre el paso de buques comerciales por el estrecho de Ormuz, un punto crucial para el mercado de los hidrocarburos.

Hacia las 15H35 GMT, el barril de Brent, referencia internacional, saltaba un 5,19 % hasta los 113,78 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, subía un 3,11 % hasta los 105,11 dólares.

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De otro lado, las principales bolsas europeas terminaron en rojo este lunes, frente a la persistente incertidumbre en torno a la situación en Oriente Medio y el aumento de los precios del petróleo.

La Bolsa de París concluyó la sesión con una caída de -1,71 %, Fráncfort en -1,24 % y Milán perdiendo 1,59 %.

Precios del petróleo se aceleran, el Brent se dispara más de 5% Foto: adobe stock

La caída más pronunciada fue en la plaza de Madrid (-2,39 %), mientras que la Bolsa de Londres estuvo cerrada por ser feriado en el Reino Unido.