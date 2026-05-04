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Precio del dólar este 4 de mayo en Colombia: así se cotiza la divisa

La cotización del dólar se mueve de manera volátil en Colombia.

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Redacción Semana
4 de mayo de 2026 a las 7:29 a. m.
La volatilidad del dólar refleja un contexto global inestable y decisiones locales bajo la lupa.
La volatilidad del dólar refleja un contexto global inestable y decisiones locales bajo la lupa. Foto: Banco Unión

El dólar estadounidense es la moneda de reserva dominante a nivel mundial, utilizada en aproximadamente el 60 % de las reservas bancarias, el 90 % de las transacciones de divisas y la mayoría del comercio internacional. Actúa como refugio seguro en crisis, influye en la política monetaria global y facilita el comercio de materias primas.

Cada vez son más los ahorradores, viajeros e inversionistas que se ven atraídos por la moneda, dadas las fluctuaciones de los últimos días, en las que el dólar se ha impulsado a la baja. Esto representa una ventana de oportunidad, en la que muchos pueden aprovechar una eventual alza para obtener rentabilidades.

Dolar Dolár
El dólar marca el pulso de la economía: sube la incertidumbre, bajan las certezas. Foto: Adobe Stock

Por ello, muchos acuden a las casas de cambio, en donde pueden adquirir la moneda sin necesidad de hacer trámites engorrosos o llenar numerosos documentos. Aquí le contamos cuáles son los valores:

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio este lunes: precio del mercado

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 4 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,551.00 y de venta de $3,661.00. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Si desea analizar los valores del dólar en el país, tenga en cuenta los siguientes precios de algunas de las ciudades más importantes. Le presentamos el precio de compra, venta y spread en el siguiente cuadro:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,6133,68168
Cali3,5253,655130
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6003,65050
Medellín3,4973,641144
Pereira3,5903,67080
The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
El comportamiento del dólar vuelve a encender las alertas en los mercados y en el bolsillo de los colombianos. Foto: Universal Images Group via Getty

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaCompraVentaTRM
domingo 3 de mayo de 2026355136613637.51
sábado 2 de mayo de 20263551.83661.43637.51
viernes 1 de mayo de 20263553.83662.63637.51
jueves 30 de abril de 202635563665.63621.86
miércoles 29 de abril de 20263553.236603633.76
Martes 28 de abril de 20263557.23666.43593.17
lunes 27 de abril de 20263546.63654.23551.17

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos. Aquí le presentamos los precios de compra, de venta y también de spread.

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NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,6103,66050
Cambios Kapital3,6203,65030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6103,65040
Latin Cambios3,6003,67070
Miss Money Cambios3,6103,66050
Money Cambios WC3,6053,64540
Punto Dollar3,5503,700150
Smart Exchange3,6103,65040

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio ajustan su margen de ganancia para cubrir riesgos y costos operativos ante la volatilidad del mercado.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
El dólar no solo es una cifra: es inflación, importaciones y presión para millones de hogares. Foto: El País