Precio del dólar este 4 de mayo en Colombia: así se cotiza la divisa

El dólar estadounidense es la moneda de reserva dominante a nivel mundial, utilizada en aproximadamente el 60 % de las reservas bancarias, el 90 % de las transacciones de divisas y la mayoría del comercio internacional. Actúa como refugio seguro en crisis, influye en la política monetaria global y facilita el comercio de materias primas.

Cada vez son más los ahorradores, viajeros e inversionistas que se ven atraídos por la moneda, dadas las fluctuaciones de los últimos días, en las que el dólar se ha impulsado a la baja. Esto representa una ventana de oportunidad, en la que muchos pueden aprovechar una eventual alza para obtener rentabilidades.

El dólar marca el pulso de la economía: sube la incertidumbre, bajan las certezas. Foto: Adobe Stock

Por ello, muchos acuden a las casas de cambio, en donde pueden adquirir la moneda sin necesidad de hacer trámites engorrosos o llenar numerosos documentos. Aquí le contamos cuáles son los valores:

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio este lunes: precio del mercado

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 4 de mayo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,551.00 y de venta de $3,661.00. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Si desea analizar los valores del dólar en el país, tenga en cuenta los siguientes precios de algunas de las ciudades más importantes. Le presentamos el precio de compra, venta y spread en el siguiente cuadro:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,613 3,681 68 Cali 3,525 3,655 130 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,600 3,650 50 Medellín 3,497 3,641 144 Pereira 3,590 3,670 80

El comportamiento del dólar vuelve a encender las alertas en los mercados y en el bolsillo de los colombianos. Foto: Universal Images Group via Getty

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Compra Venta TRM domingo 3 de mayo de 2026 3551 3661 3637.51 sábado 2 de mayo de 2026 3551.8 3661.4 3637.51 viernes 1 de mayo de 2026 3553.8 3662.6 3637.51 jueves 30 de abril de 2026 3556 3665.6 3621.86 miércoles 29 de abril de 2026 3553.2 3660 3633.76 Martes 28 de abril de 2026 3557.2 3666.4 3593.17 lunes 27 de abril de 2026 3546.6 3654.2 3551.17

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos. Aquí le presentamos los precios de compra, de venta y también de spread.

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Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,610 3,660 50 Cambios Kapital 3,620 3,650 30 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,610 3,650 40 Latin Cambios 3,600 3,670 70 Miss Money Cambios 3,610 3,660 50 Money Cambios WC 3,605 3,645 40 Punto Dollar 3,550 3,700 150 Smart Exchange 3,610 3,650 40

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio ajustan su margen de ganancia para cubrir riesgos y costos operativos ante la volatilidad del mercado.