El Estado ya se está encogiendo antes de que llegue Abelardo De La Espriella. Gobierno Petro expide decreto de austeridad

A solo un mes del cambio de huésped en la Casa de Nariño, el Gobierno actual expidió finalmente el decreto de austeridad, que contiene un fuerte apretón en el gasto, lo que deja en el ambiente un interrogante: ¿Por qué no lo hizo antes?.

En el plan de ajuste se contempla la racionalización en el uso de los recursos de las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, con medidas que apunten a reducir contratos de prestación de servicios; restricciones en las plantas de personal establecidas; limitación de adquisición de uso de vehículos oficiales, por ejemplo.

El apretón es ya

“A partir del día a publicación decreto, las entidades y organismos del Presupuesto Nación aplicarán un plan de reducción que genere ahorro sobre contratos de prestación de servicios para la vigencia respecto del gasto la vigencia anterior, evitando duplicidad de contrataciones y buscando la eficiencia que racionalice recursos y optimizando el gasto público, de acuerdo con el documento técnico de austeridad que para el efecto Ministerio de Hacienda", dice el documento.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo. Foto: Ministerio de Hacienda / Youtube

El Gobierno actual venía siendo criticado por el aumento en contratación de prestación de servicios en medio de una crítica situación fiscal, en la cual, existe un desbalance entre los ingresos y los gastos para la operación del Estado.

Inclusive, según salió a relucir, a partir de la información de la plataforma que registra la contratación en el país, en el mes a anterior a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el gobierno nacional firmó más de 85.000 contratos de prestación de servicios por 5,1 billones de pesos. Ahora queda un decreto que los restringe.

También se aplicará control a trabajo en horarios distintos a la jornada estricta, con el propósito de ahorrar con ese gasto. En la reforma laboral, precisamente, el Gobierno había introducido el pago de horas nocturnas a partir de las 7 de la noche y horas extras más caras en domingos y festivos.

Racionalizar hasta el papel

El decreto incluye otras medidas de apretón del cinturón, como el de la limitación en la adquisición y uso de vehículos oficiales, con tal de lograr un ahorro en gasolina, algo que suena también difícil de cumplir en esta recta final.

Reforma tributaria, sí o sí. Foto: Rochu_2008 - stock.adobe.com

Inclusive, se prioriza la virtualidad a la hora de organizar eventos, pues la logística presencial demanda mayores inversiones: el cafecito, el traslado, la sede y los servicios que eso demanda.

Publicidad estatal, recortada

En el decreto se restringe también la publicidad estatal dirigida a promocionar la gestión del gobierno, mientras que mucho de lo que se vio en los últimos días tenía relación con esa circunstancia: “cumplimos, hicimos, logramos”.

En todo caso, la indicación principal del decreto es hacer un uso eficiente de los recursos públicos.