La CUT se declara en oposición al gobierno de Abelardo De La Espriella y anuncia articulación con sectores sociales

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunció que se declarará en oposición al gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, al considerar que su proyecto político es contrario a las reformas sociales y a las iniciativas que, según la organización sindical, favorecen a los sectores populares.

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A través de un pronunciamiento público, la central obrera, que respaldó la candidatura de Iván Cepeda durante la contienda electoral, expresó sus reparos frente al rumbo que, a su juicio, tomaría la nueva administración nacional y manifestó su intención de ejercer oposición política y social durante el próximo cuatrienio.

#EnDesarrollo La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia se declaró en oposición al nuevo gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella.



La central obrera, que respaldó la candidatura de Iván Cepeda, aseguró que el nuevo mandatario representa un proyecto político… pic.twitter.com/W2yaJe3SGC — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 23, 2026

La CUT sostuvo que el gobierno entrante estaría marcado por una estrecha relación con Estados Unidos y cuestionó algunas de las propuestas planteadas durante la campaña presidencial. En ese sentido, afirmó que el nuevo mandato estaría caracterizado por una “abierta, descarada e inaceptable injerencia estadounidense en los asuntos internos de nuestro país”.

Según la organización sindical, esta percepción se fundamenta en el respaldo que habría recibido De La Espriella por parte del presidente estadounidense durante la campaña y en propuestas relacionadas con el eventual ingreso de Colombia al denominado Escudo de las Américas.

Para la CUT, esta iniciativa estaría orientada a “restablecer la subordinación de América Latina y el Caribe a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos”.

La central también manifestó preocupación por lo que considera una posible política de persecución contra sectores críticos del nuevo gobierno. En el comunicado aseguró que la futura administración estaría marcada por una “política de estigmatización y abierta persecución contra quienes se opongan a sus postulados y decisiones”.

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Asimismo, relacionó esas preocupaciones con hechos ocurridos durante gobiernos anteriores y señaló que existe inquietud frente a eventuales afectaciones a organizaciones sindicales, sectores de oposición, periodistas y movimientos sociales.

Fabio Arias, presidente de la CUT compartió la medida tomada. Foto: CUT / Youtube

En materia económica y social, la CUT sostuvo que el próximo gobierno podría impulsar medidas orientadas a profundizar procesos de privatización, flexibilización laboral y reducción de garantías para distintos sectores de la población.

De acuerdo con la organización, estas políticas podrían derivar en un aumento de problemas sociales y económicos.

La central sindical contrastó estas posiciones con las políticas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro y con la propuesta programática defendida por Iván Cepeda, la cual, según indicó, busca ampliar derechos sociales, fortalecer la democracia y proteger la soberanía nacional.