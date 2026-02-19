Roy Barreras sigue sumando apoyos, o eso es lo que busca mostrar a través de las redes sociales, en medio de una puja interna que se vive en el petrismo, pues desde el Pacto Histórico han pedido no participar de la consulta del Frente por la Vida, en la que competirá el exsenador.

Barreras publicó un video en el que recibe públicamente el respaldo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), uno de los principales sindicatos del país que ha apoyado al presidente Gustavo Petro desde hace varios años.

“Roy es el candidato más indicado para que los cambios que se han iniciado en este gobierno continúen para profundizar las reformas sociales y para armar un equipo en el Congreso que permita que las reformas tan anheladas se materialicen”, aseguró Francisco Maltés, expresidente de la CUT y uno de los principales líderes de ese sindicato, acompañado de otros integrantes de esa central.

Roy Barreras muestra en redes que tiene respaldos de sectores de izquierda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Según dijeron, respaldan a Barreras buscando que ayude a impulsar reformas relacionadas a la educación, salud, oportunidades para las nuevas generaciones y mayor reconocimiento para las mujeres. Por eso, anunciaron que lo acompañarán en las elecciones del 8 de marzo.

“Porque el compromiso de todas y de todos y el mío de corazón es que las reformas sociales se hagan realidad. Lo haremos juntos los próximos cuatro años. Los necesito, que el cambio seguro continúe, los espero el 8 de marzo”, afirmó el candidato.

Suegra de Armando Benedetti, primera en rebelarse al Pacto Histórico: anunció que votará por Roy Barreras, pese a la “disciplina de partido” que anunció el petrismo

Aunque hasta ahora se hace público el anuncio de Barreras y la CUT, lo cierto es que cuando se conoció la lista al Senado del Frente Amplio Unitario —la coalición que armaron con el partido del exembajador, La Fuerza, y Unitarios de Clara López—, en el segundo renglón quedó Fabio Arias, el presidente de ese sindicato, por lo que ya se interpretaba ese espaldarazo.

En las últimas horas la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) también anunció que respaldarán a Barreras para la consulta del próximo 8 de marzo.

Fabio Arias, presidente de la CUT, y candidato al Senado por la coalición de Roy Barreras. Foto: CUT / Youtube

Mientras tanto, el Pacto Histórico busca frenar a Barreras y por eso manifestó que no participarán de la consulta del Frente por la Vida, luego de que Iván Cepeda no pudiera hacer parte de ese proceso, e incluso, hablaron de posibles sanciones a los militantes que hagan campaña por ese proceso.

“Toda la militancia debe volcarse a la campaña al Senado y la Cámara (de cara al 8 de marzo). Con disciplina política y movilización masiva vamos a asegurar la victoria electoral. Esa es nuestra consulta. Ese es nuestro mandato: ganar con el pueblo. Quienes desconozcan estas decisiones políticas, utilicen la imagen y el acumulado del Pacto Histórico en otras campañas o actúen por fuera de la línea colectiva, estarán sujetos a la aplicación de las normas estatutarias, la ley de bancadas y las decisiones de los órganos de dirección del movimiento”, dijeron desde esa colectividad.