Nación

Amenazas no frenan demanda contra el aumento del salario mínimo. Así va el proceso en el Consejo de Estado

El presidente Petro decretó el aumento del salario en un 23.7%, que, junto al auxilio de transporte, quedó en 2.000.000 de pesos.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 3:19 p. m.
Salario mínimo 2026 enciende choque entre gremios y líderes políticos por alza histórica del 23%
Salario mínimo 2026 enciende choque entre gremios y líderes políticos por alza histórica del 23% Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (El País) y (Presidencia)

El Consejo de Estado dejó en firme el proceso contra el aumento del salario mínimo después de que el demandante intentara retirar el recurso sobre ese decreto por amenazas de muerte y mensajes de odio que llegaron en su contra.

El consejero Juan Camilo Morales, integrante de la Sección Segunda, confirmó a través de un documento que negó el retiro de la demanda y de la renuncia a la medida cautelar, para continuar con el proceso que tiene en jaque el último aumento del salario en Colombia.

En el escrito se solicita la suspensión provisional inmediata del decreto.
En el escrito se solicita la suspensión provisional inmediata del decreto. Foto: Gettty Images/Montaje:SEMANA

En su decisión explicó que el demandante pidió el pasado 16 de enero que se aceptara un desistimiento sobre las pretensiones del recurso, luego de que, por la exposición mediática, terminó recibiendo mensajes de odio y amenazas directas contra su integridad y la de su familia.

Germán Castro, autor de la demanda, explicó que continuar con ese litigio en medio de la polarización y la hostilidad que se ha desatado sobre ese asunto, podría desencadenar en un riesgo real para él y su entorno.

Bogotá

Nuevo caso de paseo millonario en Bogotá: “Ocho heridas con arma blanca, 30 puntos y su mano derecha comprometida”

Nación

Ellos son los hombres que justificaron cercanía con Petro para hablar de contrabando en la Dian; uno sería ficha de Papá Pitufo

Nación

Así fue el milimétrico operativo de la Policía para abatir a alias 07, cabecilla del Clan del Golfo en el Caribe

Valledupar

Masacre en San Alberto, Cesar: tres personas fueron asesinadas por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 29 de enero

Vehículos

Conozca cómo funcionará el pico y placa en Medellín para este jueves, 29 de enero: así cambiará la restricción

Política

Andrés Barrios denuncia ola de contratos en el gobierno Petro, días antes del inicio de la Ley de Garantías: “Para aceitar la maquinaria electoral”

Macroeconomía

Colpensiones confirma cómo quedarán los jubilados con el reajuste de mesadas, tras el alza del salario mínimo

Política

Petro reaccionó a video de soldado que dice que lo ama por el nuevo salario mínimo para la Fuerza Pública: “La alta moral”

Dinero

¿Se disparará la inflación este año tras el aumento de salario mínimo? Estos son los cálculos de hasta dónde puede llegar

Sin embargo, argumentó que el desistimiento no implicaba una retractación de sus convicciones jurídicas sobre lo que plantea en la demanda, sino que se da por la imposibilidad de continuar el proceso con las condiciones de inseguridad que ha estado viviendo.

YouTube video lghdJVJls7o thumbnail

Por eso, el magistrado Morales explicó que el retiro de la demanda corresponde realmente a un artículo del Código General del Proceso, pues se trata de una “manifestación expresa y no del desistimiento tácito regulado”.

Esa situación lo llevó a concluir que la petición del demandante era improcedente, pues no es una simple nulidad del decreto, sino que el recurso cuestiona las decisiones adoptadas por el Gobierno sobre las normas y la vía que protege el ordenamiento jurídico frente al aumento del salario mínimo en Colombia.

Salario mínimo en Colombia 2026: listado de bienes y servicios que suben de precio tras el alza anunciada por Petro

“Aun si ello implicara darle el trámite del retiro de la demanda previsto en el artículo 174 del CPACA, no es posible acceder a dicha solicitud por cuanto el acto procesal no se originó en una manifestación libre y espontánea de la voluntad del accionante“, dice la decisión.

Ese mismo argumento lo dio el Consejo de Estado para mantener la solicitud de medida cautelar que pidió el demandante para suspender el aumento del salario mínimo, pero ahora el alto tribunal se prepara para tomar una decisión de fondo sobre ese decreto expedido por el Gobierno Petro.

Más de Nación

Nuevo caso de paseo millonario en Bogotá.

Nuevo caso de paseo millonario en Bogotá: “Ocho heridas con arma blanca, 30 puntos y su mano derecha comprometida”

El jefe de Estado aseguró que el zar del contrabando lleva más de 38 años filtrando las instituciones.

Ellos son los hombres que justificaron cercanía con Petro para hablar de contrabando en la Dian; uno sería ficha de Papá Pitufo

Alias 07 del Clan del Golfo.

Así fue el milimétrico operativo de la Policía para abatir a alias 07, cabecilla del Clan del Golfo en el Caribe

Así quedó la escena después de lo que fue el doble homicidio.

Masacre en San Alberto, Cesar: tres personas fueron asesinadas por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Pico y placa solidario en Bogotá: estas son las tarifas para estar exento de la medida

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 29 de enero

La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad.

Conozca cómo funcionará el pico y placa en Medellín para este jueves, 29 de enero: así cambiará la restricción

Salario mínimo 2026 enciende choque entre gremios y líderes políticos por alza histórica del 23%.

Amenazas no frenan demanda contra el aumento del salario mínimo. Así va el proceso en el Consejo de Estado

Andrés Barrios, concejal de Bogotá.

Andrés Barrios denuncia ola de contratos en el gobierno Petro, días antes del inicio de la Ley de Garantías: “Para aceitar la maquinaria electoral”

Presidente Gustavo Petro.

Archivan investigaciones contra militar que denunció espionaje a la seguridad del presidente Petro

Lucho Herrera responde al caso de presunta desaparición forzada del que se le acusa

Lucho Herrera fue llamado a indagatoria por cuatro casos de desaparición forzada

Noticias Destacadas