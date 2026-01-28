Amenazas no frenan demanda contra el aumento del salario mínimo. Así va el proceso en el Consejo de Estado

El Consejo de Estado dejó en firme el proceso contra el aumento del salario mínimo después de que el demandante intentara retirar el recurso sobre ese decreto por amenazas de muerte y mensajes de odio que llegaron en su contra.

El consejero Juan Camilo Morales, integrante de la Sección Segunda, confirmó a través de un documento que negó el retiro de la demanda y de la renuncia a la medida cautelar, para continuar con el proceso que tiene en jaque el último aumento del salario en Colombia.

En el escrito se solicita la suspensión provisional inmediata del decreto. Foto: Gettty Images/Montaje:SEMANA

En su decisión explicó que el demandante pidió el pasado 16 de enero que se aceptara un desistimiento sobre las pretensiones del recurso, luego de que, por la exposición mediática, terminó recibiendo mensajes de odio y amenazas directas contra su integridad y la de su familia.

Germán Castro, autor de la demanda, explicó que continuar con ese litigio en medio de la polarización y la hostilidad que se ha desatado sobre ese asunto, podría desencadenar en un riesgo real para él y su entorno.

Sin embargo, argumentó que el desistimiento no implicaba una retractación de sus convicciones jurídicas sobre lo que plantea en la demanda, sino que se da por la imposibilidad de continuar el proceso con las condiciones de inseguridad que ha estado viviendo.

Por eso, el magistrado Morales explicó que el retiro de la demanda corresponde realmente a un artículo del Código General del Proceso, pues se trata de una “manifestación expresa y no del desistimiento tácito regulado”.

Esa situación lo llevó a concluir que la petición del demandante era improcedente, pues no es una simple nulidad del decreto, sino que el recurso cuestiona las decisiones adoptadas por el Gobierno sobre las normas y la vía que protege el ordenamiento jurídico frente al aumento del salario mínimo en Colombia.

“Aun si ello implicara darle el trámite del retiro de la demanda previsto en el artículo 174 del CPACA, no es posible acceder a dicha solicitud por cuanto el acto procesal no se originó en una manifestación libre y espontánea de la voluntad del accionante“, dice la decisión.

Ese mismo argumento lo dio el Consejo de Estado para mantener la solicitud de medida cautelar que pidió el demandante para suspender el aumento del salario mínimo, pero ahora el alto tribunal se prepara para tomar una decisión de fondo sobre ese decreto expedido por el Gobierno Petro.