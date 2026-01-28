Petro reaccionó a video de soldado que dice que lo ama por el nuevo salario mínimo para la Fuerza Pública: “La alta moral”

El presidente Gustavo Petro reaccionó a un video en el que un grupo de soldados celebró de manera efusiva el primer salario mínimo que recibieron este 2026, como resultado del ajuste ordenado en su momento por el Gobierno para los integrantes de la Fuerza Pública.

A través de las redes sociales se volvió viral un video en el que se ve a los uniformados, aparentemente de menor rango, mostrarse muy alegres por el dinero; se les escucha gritar y reír al interior de lo que sería su habitación.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

Incluso, algunos aparecen con sus celulares mostrando, aparentemente, el dinero que les ingresó y, poco después, hasta se pusieron a bailar.

“Te amo, Petro”, se le escucha decir a uno de los integrantes del Ejército cuando se acerca a la persona que graba.

En otro video, se recopilan varios audiovisuales de militares celebrando porque, de ahora en adelante, según la decisión del jefe de Estado, recibirán un salario mínimo que aumentó por cuenta del decreto, el cual, al mismo tiempo, ha generado amplia polémica.

Pero más allá de este debate, el presidente no dudó en reaccionar al material fílmico y, fiel a su estilo, utilizando su cuenta de X, lanzó un mensaje que sorprendió un poco.

“La alta moral de las tropas de Colombia. Así se construye un Ejército emancipador”, escribió durante la mañana de este miércoles, 28 de enero, y compartió el mencionado video.

En otro trino, el jefe de Estado comentó: “Felicidad de los soldados y más riqueza para Colombia”.

La publicación del máximo mandatario no tardó en hacerse viral y, nuevamente, en los comentarios se abrió el debate por el incremento del salario mínimo, que muchos sectores políticos y sociales han advertido que puede llegar a ser perjudicial para la economía.

Vale recordar que, según el decreto, el valor para este 2026 es de $1.746.882, más los $256.118 del subsidio de transporte, lo que deja un total de $2.000.000.