Gustavo Petro pidió a los colombianos que viven en Estados Unidos, Chile y Argentina regresar a su país: “Como perros perseguidos por las calles”

El presidente se quejó por la forma en que son tratados los migrantes colombianos en estos países. Habló de “esclavos”.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 10:17 p. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: COLPRENSA

El presidente Gustavo Petro hizo una particular petición a los colombianos que hoy residen en Estados Unidos, Chile y Argentina. Les recomendó que regresen a su país ante el maltrato que, según él, están recibiendo en las naciones vecinas.

El jefe de Estado habló este martes, 27 de enero, durante el acto protocolario de la reactivación del Hospital San Juan de Dios, en Bogotá, donde estuvo con el alcalde Carlos Fernando Galán.

“Les pido a todos los colombianos que regresen ya de Chile, Argentina y Estados Unidos porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por las calles”, manifestó el primer mandatario. “Y nada tienen que hacer allá, porque hoy el peso de Colombia es la moneda más valorizada por encima del dólar del mundo. La prensa se pregunta por qué. Que porque nos endeudamos. Nos endeudamos para pagar la deuda y crecerá en la medida en que el Banco de la República mantenga tasa de interés alta porque no crece la deuda externa en dólares; crece la deuda interna en pesos. ¿Y por qué crece? Por la tasa de interés del Banco de la República”.

A juicio de Petro, en Colombia hay mejores condiciones de vida y económicas.

Presidente Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán
Presidente Gustavo Petro en la reactivación del Hospital San Juan de Dios. Foto: COLPRENSA

Petro dijo que al colombiano que va a Estados Unidos, “hombre o mujer, no lo tratan con dignidad. Nunca lo han tratado. Lo tratan como esclavo. Y el colombiano, hijo oficial de Simón Bolívar, se da cuenta después del error que cometió porque muy pocos quedan con carro y casa, sino que son esclavos”.

Según el presidente, la experiencia migratoria de los colombianos resulta desfavorable cuando son tratados de manera “indigna”.

Petro habló de la difícil situación en los países vecinos, luego de que el pasado domingo, 25 de enero, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) de Chile informó la expulsión de 83 ciudadanos extranjeros, entre ellos 52 colombianos, mediante un vuelo chárter rumbo a Colombia y Bolivia. La medida se aplicó a personas que habían cometido delitos o infringido normas administrativas en territorio chileno.

Presidente Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán
Presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Convenio interinstitucional para la reactivación del Hospital San Juan de Dios. Foto: COLPRENSA

La autoridad migratoria explicó que el operativo tuvo como objetivo “dar cumplimiento a la legislación migratoria vigente y reforzar la seguridad del país priorizando la expulsión de personas que han cometido delitos. O cuentan con antecedentes policiales o penales“.

El objetivo de las autoridades chilenas es “dar cumplimiento a la legislación migratoria vigente y reforzar la seguridad del país, priorizando la expulsión de personas que han cometido delitos o cuentan con antecedentes policiales o penales“.

Petro aprovechó su discurso en Bogotá para lanzar nuevamente pullas al Banco de la República.

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump
Presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: AP, Presidencia, Adobe

“El día en que el Banco de la República dejó de comprar el oro de Colombia metió al país en la ruina. ¿Se imaginan la riqueza que tendríamos hoy, cuando vale como nunca el oro, y es real, no es un papel? Hasta nuestros indígenas 3.000 años a. C. lo sabían. Por eso, el Tesoro Quimbaya, imitación de la cual, bien hecha, no chambona, le pienso regalar a Donald Trump para que recuerde que somos una civilización latinoamericana [...]”, informó.

Petro visitará a Trump el próximo 3 de febrero.

