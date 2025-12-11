Suscribirse

MUNDO

La Casa Blanca se refiere a la invitación de Gustavo Petro a Donald Trump para que visite Colombia

Karoline Leavitt habló de la advertencia del presidente Trump a su homólogo colombiano.

Redacción Mundo
11 de diciembre de 2025, 7:11 p. m.
Karoline Leavitt, Gustavo Petro y Donald Trump
Karoline Leavitt, Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: Getty Images, SEMANA

En medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Colombia, la portavoz de la Casa Blanca fue preguntada este jueves, 11 de diciembre, por la opinión del gobierno sobre la invitación que el presidente Petro le extendió a su homólogo estadounidense para que visite Colombia.

“Es muy interesante, no he tenido noticias sobre esa invitación, dejaré que el mismo presidente sea quien hable directamente sobre eso, si en verdad es algo que pudiera entretenerlo”, dijo Karoline Leavitt.

“El presidente Petro ha estado diciendo algunas cosas muy alarmantes y francamente insultantes hacia los Estados Unidos de América, y al presidente no le gusta”, agregó la funcionaria de la administración Trump.

Las declaraciones llegan después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a su homólogo colombiano, afirmando que “será el siguiente” en su campaña contra el narcotráfico, que actualmente se centra en el régimen de Nicolás Maduro.

“Colombia produce mucha droga. Tienen fábricas de cocaína. Producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos. Así que más le vale espabilarse o será el siguiente”, dijo Trump desde el Despacho Oval.

Contexto: Donald Trump lanza ultimátum al presidente Gustavo Petro: “Él será el próximo”

Petro no tardó en responder y acusó a su par estadounidense de “desinformación” sobre la lucha contra el narcotráfico en el país suramericano, en un nuevo choque entre estos dos aliados históricos.

En los últimos meses, Washington retiró a Colombia la certificación de aliada antidrogas, impuso sanciones contra Petro y sus allegados y llegó a señalar al mandatario colombiano como líder del narcotráfico, sin aportar pruebas.

La confrontación entre los mandatarios de Estados Unidos y Colombia ha abierto una grieta visible en la geopolítica latinoamericana, donde los alineamientos ideológicos vuelven a perfilar el mapa regional. Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País.
La confrontación entre los mandatarios de Estados Unidos y Colombia ha abierto una grieta visible en la geopolítica latinoamericana, donde los alineamientos ideológicos vuelven a perfilar el mapa regional. Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País. | Foto: Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País.

“Esa desinformación terrible (…) lo lleva a frases y acciones que no se pueden ejercer sobre un presidente elegido democráticamente”, dijo Petro durante un consejo de ministros televisado e invitó a Trump a visitar Colombia.

Petro ha criticado repetidamente la ofensiva estadounidense en el Caribe y el Pacífico iniciada en septiembre contra supuestas narcolanchas, que deja más de 80 muertes a las que Petro se refiere como “ejecuciones extrajudiciales”.

Contexto: Congresista estadounidense confirma ultimátum de Trump a Petro y lo tilda de “drogadicto alcoholizado”

La semana pasada, la familia de un pescador muerto en uno de los bombardeos interpuso ante la CIDH la primera denuncia internacional contra el gobierno estadounidense.

Washington asegura que el próximo paso contra los “narcoterroristas” es una ofensiva terrestre y no descarta atacar suelo colombiano.

Los presidentes de Venezuela y Colombia coincidieron en el llamado a defender la soberanía regional frente a tensiones en el Caribe.
Nicolás Maduro y Gustavo Petro | Foto: COLPRENSA

Más cercano al dictador venezolano, Nicolás Maduro, que a Trump, Petro defiende el diálogo y un gobierno de transición democrático en Venezuela.

Maduro sostiene que la intención real de los ataques estadounidenses en el Caribe, cerca a territorio venezolano es derrocar a su gobierno, más allá de la lucha contra los carteles de drogas.

Con información de AFP*

