MUNDO

Donald Trump lanza ultimátum al presidente Gustavo Petro: “Él será el próximo”

El presidente Trump dijo que Colombia está produciendo muchas drogas y mucha de la coca “entra a los Estados Unidos”.

Juan David Cardozo Maglioni

Editor en Semana

10 de diciembre de 2025, 9:30 p. m.
La confrontación entre los mandatarios de Estados Unidos y Colombia ha abierto una grieta visible en la geopolítica latinoamericana, donde los alineamientos ideológicos vuelven a perfilar el mapa regional. Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País.
El presidente de los Estados Unidos emitió una dura advertencia a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, este miércoles, 10 de diciembre, en medio de las tensiones con el régimen de Nicolás Maduro y la presencia de tropas marítimas en el Caribe, tras la reciente incautación de un barco petrolero en costas venezolanas.

“Va a tener grandes problemas si no se pone alerta. Espero que esté escuchando. Él será el siguiente“, dijo.

Preguntado si había hablado con el mandatario colombiano, como lo hizo con la presidenta de México y el dictador venezolano Nicolás Maduro, Trump dijo que no había pensado mucho en eso.

“Ha sido muy hostil con los Estados Unidos”, agregó el mandatario estadounidense y dijo: “espero que me esté escuchando, él será el siguiente pronto”.

“Colombia está produciendo muchas drogas, tienen fabricas de cocaína, ellos hacen enormes cantidades de cocaína y la envían a los Estados Unidos, entonces es mejor que se ponga alerta”, aseveró.

Donald Trump lanzó la amenaza al presidente colombiano después de anunciar la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela, en el marco de las tensiones entre Washington y el régimen de Maduro.

| Foto: AP / SEMANA

La relación entre Colombia y Estados Unidos se ha deteriorado, especialmente desde que las autoridades estadounidenses comenzaron a bombardear supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

“Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, uno grande, muy grande. De hecho, el más grande jamás incautado”, dijo Trump, sin dar más declaraciones al respecto más que ha sido “un día interesante”.

Enfrascado en una ofensiva militar directa y sin precedentes en el Caribe y el Pacífico contra los cárteles de la droga, Trump ha afirmado varias veces desde el primer ataque contra una presunta narcolancha, en septiembre, que los ataques en tierra contra los “narcoterroristas” llegarán “muy pronto”.

Esos ataques podrían ser en territorio venezolano, o en otro país, ha dicho Trump.

El bombardeo realizado por Estados Unidos fue contra una embarcación que había salido de Venezuela
| Foto: Foto: Agencia AFP

Trump retiró a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, de una lista de naciones aliadas en la lucha antinarco, por considerar que el país no hace lo suficiente por detener la producción de droga.

También impuso severas sanciones económicas contra Petro y miembros de su familia.

