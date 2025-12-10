Suscribirse

EE. UU. incautó petrolero frente a las costas de Venezuela: Donald Trump aumenta la presión sobre Nicolás Maduro

Según el mandatario, la embarcación es la más grande jamás incautado en su especie.

Redacción Mundo
10 de diciembre de 2025, 8:40 p. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump aumenta la presión sobre Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

Estados Unidos incautó un gran barco petrolero frente a la costa de Venezuela, dijo el presidente Donald Trump el miércoles, en medio de tensiones crecientes entre Washington y Caracas.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande —el más grande jamás incautado, de hecho—”, dijo Trump a los periodistas.

“Y están pasando otras cosas, lo verán más adelante”, añadió al inicio de una mesa redonda con empresarios y altos funcionarios.

El mandatario republicano, que ha iniciado un campaña de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro desde que llegó al poder, no dio detalles sobre el buque, su propietario o su destino.

Trump consideró que los días de Maduro estaban “contados” en una reciente entrevista con el sitio Politico.

El principal recurso de Venezuela es el crudo, que está sometido a un embargo.

Esto obliga al país a colocar su producción en el mercado negro a precios sensiblemente más bajos, destinada en particular a países asiáticos.

Washington acusa igualmente al gobierno de Maduro de ser un régimen “narcoterrorista”, y por ello ha emprendido una campaña militar para destruir lo que presenta como lanchas cargadas de drogas en el mar Caribe y en el océano Pacífico.

Información en desarrollo…

