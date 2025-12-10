Suscribirse

María Corina Machado está a salvo y llegará a Oslo, aunque no recogerá el premio. Salud Hernández-Mora reporta desde el Grand Hotel

La periodista narró en la madrugada el sentimiento de decepción que se vivía en la capital de Noruega. Finalmente, el comité confirmó que está en la ciudad.

Salud Hernández-Mora
10 de diciembre de 2025, 9:01 a. m.
María Corina Machado no asistirá a la entrega del Premio Nobel | Foto: Fotomontaje SEMANA/Getty

Un sombrío manto de decepción embargó a la comunidad venezolana que viajó a Oslo para celebrar con María Corina Machado su Premio Nobel de Paz, en la mañana del miércoles. Después de dos días de especulaciones, de rumores, de confirmaciones de su presencia, seguidos de desmentidos, el Comité Noruego del Nobel anunció que la valiente líder de la oposición no estará en la ceremonia de premiación. No dio más detalles, por lo que no se conocen las razones de su ausencia.

Pero horas más tarde llegó un nuevo anuncio: “La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que estaba en sus manos para venir a la ceremonia de hoy. Un viaje en una situación de peligro extremo. Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”.

María Corina Machado
El Comité Noruego del Nobel anunció, en la mañana del miércoles, que la líder de la oposición no estará en la ceremonia de premiación. (Photo by Juan BARRETO / AFP) | Foto: AFP

Ana Corina Sosa Machado, su primogénita, será quien reciba el prestigioso y merecido galardón por sus cinco lustros de lucha contra la tiranía. Y, como dijo la propia Machado, no solo era un reconocimiento a su esfuerzo y sacrificios personales, sino también al de todo un pueblo en su empeño de vivir algún día en democracia.

“No quiere decir que el premio esté en entredicho. Es un reconocimiento a María Corina y a todo el pueblo venezolano y a toda la causa por la liberación y la democracia”, dijo a SEMANA Martha Lucía Ramírez, presente en Oslo para acompañar a Machado.

Contexto: Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado; así puede ver la ceremonia que se llevará a cabo en Oslo

“Pero si ella no llega, de todos modos, acá está Venezuela, y no estará solo para hoy, sino para el día que regrese otra vez a Miraflores la independencia y la democracia de la mano de María Corina y del presidente de Venezuela, Edmundo González”.

En el mismo sentido se pronunció la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar. “Si no llega, no importa. Ella demuestra que está poniendo la causa venezolana por encima de sus intereses personales. Porque a quién no le gustaría venir cuando eres quien está recibiendo el premio, los noruegos te extienden la alfombra roja y está la comunidad internacional acompañando. Hay poca gente como María Corina en el hemisferio”.

Pocas veces este galardón logrará enviar un mensaje tan poderoso y empujar una transición en un país como lo hará con el reconocimiento a María Corina Machado.
“Entendamos que María Corina es rehén de un régimen y tiene que estar escondiéndose ... Hoy Venezuela retumba en el mundo entero” | Foto: AFP

Los venezolanos que iban congregándose en el Grand Hotel desde primeras horas de la mañana aparecían con rostros tristes, pero, al mismo tiempo, con el sentimiento de resistencia e indignación frente a lo que se vive por cuenta del régimen de Nicolás Maduro.

Contexto: Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado; así puede ver la ceremonia que se llevará a cabo en Oslo

“Entendamos que María Corina es rehén de un régimen y tiene que estar escondiéndose… Hoy Venezuela retumba en el mundo entero”, aseguró Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas.

YouTube video player

“Estamos conscientes de que es un régimen criminal que no respeta las leyes y opera injustamente. Sabíamos que era un posible escenario, pero al margen de la situación, el premio Nobel es de todos los venezolanos y, como tal, lo vamos a celebrar desde Oslo, al tiempo que exigimos la salida de este régimen usurpador”, manifestó Luis Flórez, miembro de Vente Mundo, el partido de Machado.

Para Iván Duque, el mensaje de combate contra la tiranía sigue incólume. “María Corina, más que estar enfocada en recibir el galardón, pone el foco en el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Si su no presencia favorece ese propósito, con más razón estamos a su lado. Desde Noruega, hoy, se le entrega un púlpito muy fuerte y necesario a la comunidad venezolana para enfrentar ese régimen atroz que tiene que llegar a su fin”.

María Corina MachadoPremio Nobel de Paz

Salud Hernández-Mora
