María Corina Machado está a salvo y llegará a Oslo, aunque no recogerá el premio. Salud Hernández-Mora reporta desde el Grand Hotel

Un sombrío manto de decepción embargó a la comunidad venezolana que viajó a Oslo para celebrar con María Corina Machado su Premio Nobel de Paz, en la mañana del miércoles. Después de dos días de especulaciones, de rumores, de confirmaciones de su presencia, seguidos de desmentidos, el Comité Noruego del Nobel anunció que la valiente líder de la oposición no estará en la ceremonia de premiación. No dio más detalles, por lo que no se conocen las razones de su ausencia.

Pero horas más tarde llegó un nuevo anuncio: “La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que estaba en sus manos para venir a la ceremonia de hoy. Un viaje en una situación de peligro extremo. Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”.

El Comité Noruego del Nobel anunció, en la mañana del miércoles, que la líder de la oposición no estará en la ceremonia de premiación. (Photo by Juan BARRETO / AFP) | Foto: AFP

Ana Corina Sosa Machado, su primogénita, será quien reciba el prestigioso y merecido galardón por sus cinco lustros de lucha contra la tiranía. Y, como dijo la propia Machado, no solo era un reconocimiento a su esfuerzo y sacrificios personales, sino también al de todo un pueblo en su empeño de vivir algún día en democracia.

“No quiere decir que el premio esté en entredicho. Es un reconocimiento a María Corina y a todo el pueblo venezolano y a toda la causa por la liberación y la democracia”, dijo a SEMANA Martha Lucía Ramírez, presente en Oslo para acompañar a Machado.

“Pero si ella no llega, de todos modos, acá está Venezuela, y no estará solo para hoy, sino para el día que regrese otra vez a Miraflores la independencia y la democracia de la mano de María Corina y del presidente de Venezuela, Edmundo González”.

En el mismo sentido se pronunció la congresista republicana por Florida, María Elvira Salazar. “Si no llega, no importa. Ella demuestra que está poniendo la causa venezolana por encima de sus intereses personales. Porque a quién no le gustaría venir cuando eres quien está recibiendo el premio, los noruegos te extienden la alfombra roja y está la comunidad internacional acompañando. Hay poca gente como María Corina en el hemisferio”.

“Entendamos que María Corina es rehén de un régimen y tiene que estar escondiéndose ... Hoy Venezuela retumba en el mundo entero” | Foto: AFP

Los venezolanos que iban congregándose en el Grand Hotel desde primeras horas de la mañana aparecían con rostros tristes, pero, al mismo tiempo, con el sentimiento de resistencia e indignación frente a lo que se vive por cuenta del régimen de Nicolás Maduro.

“Entendamos que María Corina es rehén de un régimen y tiene que estar escondiéndose… Hoy Venezuela retumba en el mundo entero”, aseguró Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas.

“Estamos conscientes de que es un régimen criminal que no respeta las leyes y opera injustamente. Sabíamos que era un posible escenario, pero al margen de la situación, el premio Nobel es de todos los venezolanos y, como tal, lo vamos a celebrar desde Oslo, al tiempo que exigimos la salida de este régimen usurpador”, manifestó Luis Flórez, miembro de Vente Mundo, el partido de Machado.