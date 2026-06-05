Diosdado Cabello retó a María Corina Machado en vivo: “La estamos esperando”

Diosdado Cabello volvió a referirse públicamente a María Corina Machado y lanzó un nuevo desafío a la líder opositora al asegurar que el chavismo espera su regreso a Venezuela.

Durante una nueva emisión de su programa televisivo Con el Mazo Dando, el ministro de Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) afirmó que Machado puede volver al país cuando lo considere conveniente. “La estamos esperando, pero que venga rápido”, dijo Cabello al referirse a la dirigente opositora, ganadora del Premio Nobel de Paz.

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El dirigente chavista insistió en que Machado abandonó Venezuela temporalmente y reiteró su llamado a que regrese. “Ella se fue de Venezuela un ratico que iba y venía y la estamos esperando, que venga rápido”, expresó durante la transmisión.

Las declaraciones se producen meses después de que Cabello hiciera referencias similares sobre un eventual retorno de Machado. En marzo de este año, tras conocerse versiones sobre la posibilidad de que la dirigente regresara al país, el funcionario aseguró que tenía una “sorpresa” preparada para ella, aunque no ofreció detalles.

Diosdado Cabello habló de nuevo sobre María Corina Machado Foto: Getty Images

Además del mensaje dirigido a Machado, Cabello rechazó que existan conversaciones entre el chavismo y el sector político que ella representa. Sus declaraciones se produjeron después de que circularan versiones sobre posibles contactos entre representantes de la oposición y dirigentes chavistas encabezados por Delcy Rodríguez.

“Con esa gente no estamos negociando nada”, afirmó. Según Cabello, el oficialismo mantiene interlocución con algunos sectores opositores que participan en las instituciones del país, pero descartó cualquier acercamiento con Machado y sus aliados.

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“Hay opositores que decidieron hacer política. Algunos son diputados, hay uno que es gobernador, hay algunos que son concejales, alcaldes; decidieron hacer política, que siguen haciendo política. Y nosotros no maltratamos a ninguno de los que es alcalde o gobernador, para nada”, señaló.

El ministro también sostuvo que existen contactos permanentes con algunos actores políticos. “Aquí hay constantemente conversaciones y en asamblea y están representados algunos que quieren y ansían que los perdonen allá”, agregó.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

En contraste, cargó directamente contra Machado y otros dirigentes opositores, a quienes acusó de representar posiciones extremas. “La señora María Corina, hay otro que se ha ido alejando del extremismo, de la estupidez política. ¿Cómo uno se siente al negociar con los estúpidos políticos? ¿Qué hay que negociar con un estúpido político? No, no cuenten con nosotros para eso”, afirmó.

No es la primera vez que Cabello dirige acusaciones contra Machado. En reiteradas oportunidades la ha señalado de promover intervenciones extranjeras, financiar actividades desestabilizadoras y mantener vínculos con organizaciones criminales, acusaciones que la oposición ha rechazado.

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Las nuevas declaraciones ocurren en un contexto de alta tensión política en Venezuela. De acuerdo con cifras de la organización Foro Penal, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, fueron detenidas cerca de 2.400 personas, entre ellas alrededor de 150 dirigentes políticos opositores.