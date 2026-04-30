María Corina Machado revela si será candidata en unas eventuales elecciones en Venezuela

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, confirmó este martes que se presentará como candidata a la presidencia de Venezuela en caso de que se convoquen elecciones presidenciales en el país. El anuncio lo hizo en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, desde Washington, donde se encuentra en el exilio desde diciembre pasado.

“Ciertamente me presentaré como candidata y espero que muchos otros también para que el pueblo venezolano pueda elegir libremente cuáles son los valores y los propósitos que nos unen”, dijo Machado.

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La declaración se produce en un momento de tensión política creciente en Venezuela, donde el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha descartado en repetidas ocasiones la convocatoria a elecciones en el corto plazo.

Este mismo miércoles, Diosdado Cabello volvió a afirmar que “las elecciones vendrán cuando vengan”, en respuesta directa a las presiones de la oposición y sectores sindicales que exigen comicios amparados en la figura constitucional de “ausencia absoluta” del presidente Nicolás Maduro, detenido en Nueva York desde el 3 de enero.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, sostiene una bandera venezolana en el escenario frente a sus seguidores en la Puerta del Sol de Madrid, España Foto: AP

Machado rechazó en la entrevista la tesis del gobierno de Rodríguez de que una convocatoria electoral podría generar inestabilidad. “Es exactamente lo contrario. Las tensiones sociales, producto de las durísimas condiciones económicas que van en aumento y el miedo porque el régimen sigue en el poder, solo pueden canalizarse de manera pacífica y cívica si tenemos un proceso electoral”, sostuvo.

“Es una necesidad. Exigimos tener un calendario electoral y una fecha para que todas estas crecientes tensiones sociales puedan canalizarse pacíficamente”, afirmó la ganadora del Premio Nobel de Paz del año 2025 durante la entrevista con el reconocido periodista.

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La dirigente opositora proyectó además un resultado favorable para la oposición en caso de que se celebren comicios libres. “Ganamos por un margen aplastante, con casi 70%, bajo condiciones extremadamente injustas. Organizamos una legión de más de un millón de voluntarios. Ahora, con un proceso libre y justo con observación internacional, no solo será ese 70%, será mucho más alto”, aseguró.

María Corina Machado y Delcy Rodríguez. Foto: AFP, montaje SEMANA

Esas proyecciones tienen respaldo en cifras recientes. Una encuesta de Meganálisis realizada entre el 13 y el 20 de abril ubica a Machado con el 71,25% de intención de voto en un escenario abierto, cifra que asciende al 84,36% en un contexto de polarización directa frente a Delcy Rodríguez, quien obtiene el 4,95%.

El mismo estudio indica que el 83,65% de los venezolanos califica como estratégico y urgente el regreso de Machado al país, y que el 87,24% considera que celebrar elecciones este año sería el inicio de una solución a la crisis.

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Al ser consultada sobre el papel de Estados Unidos en la crisis venezolana y la continuidad del esquema encabezado por Delcy Rodríguez como presidenta interina, Machado evitó emitir críticas directas y respaldó la estrategia gradual impulsada por Washington. “El presidente Trump y el secretario de Estado han hablado de un proceso de tres etapas que comenzó con estabilizar y desmantelar las estructuras represivas y los mecanismos de corrupción que existen en Venezuela”, indicó.