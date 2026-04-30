Cancillería rechaza la detención de tres activistas colombianos en flotilla rumbo a Gaza

El Gobierno nacional condenó este jueves la detención de tres ciudadanos colombianos por parte de las autoridades israelíes, tras la interceptación en aguas internacionales de la Flotilla Global Sumud, una misión de 58 embarcaciones que zarpó el domingo desde el puerto italiano de Augusta con rumbo a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria.

Gustavo Petro anuncia medida a través de la SAE para atención de menores de edad en la Franja de Gaza que implica el oro de narcotraficantes

Los tres colombianos detenidos son Andrés Leonardo Castelblanco Jaime, Daniela Lisette Castillo Mogollón y Estefanía Gutiérrez Castañeda, quienes formaban parte de la tripulación de la flotilla.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, condena enérgicamente la detención de los nacionales colombianos”, señaló la Cancillería en un comunicado emitido este jueves 30 de abril. El Gobierno exigió la “inmediata liberación” de los tres connacionales.

Los organizadores de una flotilla con destino a Gaza que transportaba ayuda humanitaria fueron detenidos por tropas israelís. Foto: AFP

Además, se reiteró la importancia del respeto al derecho internacional y se subrayó “la imperiosa necesidad de mantener el acceso ininterrumpido a la ayuda humanitaria para la población palestina”. La Oficina Consular colombiana en Tel Aviv adelanta gestiones para brindar asistencia consular a los detenidos en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

El presidente Gustavo Petro calificó el hecho como un secuestro. “Tres colombianos que viajaban en la flota de la Libertad son apresados por el régimen genocida de Netanyahu, que tomó ilegalmente las embarcaciones marítimas en donde iban, y su secuestro fue en aguas internacionales”, afirmó el mandatario colombiano en su cuenta de X.

El movimiento de flotillas para Gaza “continuará”, dice activista brasileño

La operación israelí se desarrolló de forma escalonada durante la madrugada del miércoles al jueves, a 45 millas náuticas al oeste de la isla griega de Citera y a unas 600 millas náuticas de Gaza. Las Fuerzas Navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron 22 de las 58 embarcaciones de la misión, bloqueando las comunicaciones con múltiples barcos e impidiendo que pudieran coordinarse o pedir ayuda.

Un barco (der.), conocido como "Family", que forma parte de la Flotilla Global Sumud, está anclado frente a la costa de Sidi Bou Said el 9 de septiembre de 2025. Foto: AFP

El buque Arctic Sunrise de Greenpeace, que prestaba apoyo logístico a la flotilla, confirmó que los barcos interceptados quedaron abandonados y gravemente dañados en el mar, y se encuentra actualmente en aguas territoriales griegas escoltando a 32 embarcaciones hacia Creta.

El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó la detención de aproximadamente 210 activistas de diversas nacionalidades, entre ellos una treintena de españoles, 24 italianos y diez malasios.

El Gobierno israelí señaló a través de sus redes sociales que los activistas se dirigen “pacíficamente a Israel” y publicó un video que, según describió, muestra a los detenidos “disfrutando en barcos israelíes” mientras hacen ejercicios físicos. Israel también publicó imágenes de preservativos y una bolsa con un polvo blanco sin identificar, acusando a los activistas de protagonizar un “espectáculo mediático”.