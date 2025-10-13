El presidente Gustavo Petro se refirió al cese de hostilidades en la Franja de Gaza tras el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, que fue mediado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario anunció que a través de la SAE enviará recursos para la atención de menores de edad afectados en esa región. “Esta es la Gaza que espera a los rehenes palestinos que serán entregados por Israel en el intercambio de rehenes pactado. Colombia presentará resolución a Naciones Unidos para construir un ejército mundial para la reconstrucción de Gaza. De inmediato, la SAE enviará oro incautado a los narcotraficantes para la atención médica de los niños y niñas heridos”, aseguró Petro.

La idea del ejército ya la había sacado a relucir el mandatario en medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo recientemente. Desde Nueva York Petro propuso que se creara un ejército a través del organismo internacional para ir a defender a los palestinos, sin embargo, esa idea quedó en nada tras los acuerdos alcanzados.

Lo anunciado por Petro ya ha sido criticado por algunos. La representante a la Cámara Katherine Miranda lo cuestionó porque en el país habría niños sufriendo necesidades que no han sido atendidas.

“Presidente, si va a mandar el oro incautado, empiece por el Cauca. Allá también hay niños heridos, no por bombas extranjeras, sino por los grupos armados que usted protege y por el olvido de su gobierno”, afirmó la congresista de la Alianza Verde.

El exsenador Ernesto Macías hizo otras críticas. “Gustavo Petro, miles de huérfanos que deja el genocidio en Colombia durante su mandato, claman por ayuda. Van 250 masacres en tres años. Piense por un momento en su país”, le dijo.

Donald Trump, durante su discurso en el Parlamento israelí, donde afirmó que “la larga y dolorosa pesadilla ha terminado” tras el acuerdo de alto el fuego en Gaza. | Foto: AFP

Por su parte, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, dijo que antes de tomar esas medidas, debería atender “la tragedia de miles de niños colombianos que hoy viven las horribles consecuencias de una guerra que usted se niega a enfrentar. Colombia también tiene niños que merecen protección, no la indiferencia suya”, afirmó.

En las últimas horas, el mandatario había anunciado la liberación del ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot, quien ya se encuentra con su familia. “‘Presidente buenos días, ya Elkana Bohbot está con la Cruz Roja camino a Israel Odette. Que florezca la felicidad de Elkana, su esposa y su hijo”, contó Petro.