“La guerra ha terminado”: Trump despegó hacia Medio Oriente y se refirió al acuerdo entre Israel y Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en las últimas horas este domingo, 12 de octubre, que “la guerra ha terminado”, en declaraciones desde el avión presidencial, el Air Force One, antes de partir hacia Israel y Egipto, en el marco de la posible finalización del acuerdo de paz para Gaza, confeccionado por Estados Unidos.

“La guerra ha terminado”, dijo Trump tras reflexionar que “han pasado siglos” y “la gente está cansada” como motivos para apuntalar su previsión de que “el alto el fuego se mantendrá”, según las declaraciones recogidas por CNN.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca se ha referido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que ha descrito como “un presidente en tiempos de guerra”.

“Ha hecho un muy buen trabajo”, dijo Trump, antes de reconocer haber “tenido algunas disputas con él”, aunque “se resolvieron rápidamente”.

“En lo que a mí respecta, creo que ha hecho un gran trabajo. Creo que era la persona adecuada en este momento”, dijo el presidente, evitando responder de manera concluyente a si el mandatario israelí se había comprometido con él a avanzar a la siguiente fase del acuerdo de paz con el grupo terrorista Hamás.

Tras el acuerdo entre Israel y Hamás en torno a la primera fase del plan propuesto por Trump, que tuvo su primera materialización este viernes con la entrada en vigor de un alto el fuego en Gaza, se espera que se produzca este lunes la liberación de secuestrados y presos entre Israel y las milicias palestinas de la Franja de Gaza.

Además, en la misma jornada, se producirá una cumbre internacional en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para, según la Presidencia egipcia, “poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, impulsar los esfuerzos para alcanzar la paz y la estabilidad en Oriente Próximo, y abrir paso a una nueva era de estabilidad y seguridad regional”.

Israel, por su parte, confirmó la victoria en su guerra contra Hamás antes de la liberación prevista para el lunes de los rehenes que llevan dos años retenidos en Gaza.

El secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y el jefe de la CIA, John Ratcliffe, también estaban en el avión, dijo la Casa Blanca.

El acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que entró en vigor el viernes, contempla un canje de los últimos secuestrados israelíes que quedan en Gaza ―20 que siguen vivos y 28 fallecidos― por casi 2.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes, entre ellos 250 presos “por motivos de seguridad nacional”.

Trump también advirtió a Rusia que podría enviar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance si Moscú no resuelve pronto su guerra allí, sugiriendo que podría estar listo para aumentar la presión sobre el gobierno de Vladímir Putin, utilizando un sistema de armas clave.

“Podría decir: ‘Miren: si esta guerra no se resuelve, les enviaré Tomahawks’”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One durante su vuelo a Israel. “El Tomahawk es un arma increíble, un arma muy ofensiva. Y, sinceramente, Rusia no la necesita”.

Finalmente, el presidente Trump bromeó el domingo diciendo que tal vez no esté destinado a las Puertas del Cielo.

“No creo que haya nada que me lleve al cielo”, dijo Trump. “Creo que tal vez no esté destinado al cielo”. “No estoy seguro de poder llegar al cielo, pero he mejorado mucho la vida de mucha gente”, agregó.

