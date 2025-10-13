Suscribirse

Hamás liberó a Elkana Bohbot, el colombiano secuestrado en Gaza

El canciller israelí confirmó la noticia. El acuerdo entre Hamás e Israel permitió su regreso a casa.

Redacción Semana
13 de octubre de 2025, 11:15 a. m.
El colombiano Elkana Bohbot es uno de los liberados por Hamás. En la foto su familia este lunes 13 de octubre. | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

“Bienvenidos a casa”, escribió el Ministerio de Exteriores de Israel para anunciarle al mundo que ya estaban rumbo a casa los secuestrados que estaban en poder de Hamás.

El alto funcionario publicó un listado de quienes pudieron volver con vida. El primero de ellos, Elkana Bohbot, un colombiano.

También regresaron Rom Braslavski, Nimrod Cohen, Ariel y David Cunio, Evyatar David, Maxim Herkin, Eitan Horn, Segev Kalfon, Bar Kuperstein, Yosef Haim Ohana, Avinatan Or y Matan Zangauker, liberados en el 378º día de su cautiverio.

El presidente Gustavo Petro dejó un mensaje en las últimas horas. “Espero la libertad de un colombiano/israelí rehén en manos de Hamás. Elkana Bohbot. Que se reúna con su esposa e hijo. Ojalá vengan a Colombia para recibirlos con el amor del pueblo colombiano”, aseguró el mandatario.

El mandatario detalló una llamada que recibió en la que le informan que el ciudadano colombiano ya está libre. “Presidente buenos días, ya Elkana Bohbot está con la Cruz Roja camino a Israel. Odette. Embajadora de Colombia en Qatar. Qué florezca la felicidad de Elkana, su esposa y su hijo”, dijo Petro.

La excanciller Laura Sarabia también celebró este hecho. “Tuve la oportunidad de hablar con Rebecca muchas veces, entender su dolor y la angustia por la liberación de su esposo. Hoy me llena de alegría que su sueño se cumplió, y de nuevo la familia estará completa. ¡Bienvenido Elkana!“.

Ya se conocieron las primeras imágenes del reencuentro entre Bohbot y González, que fue compartida por Marcos Peckel, director de la comunidad judía en Colombia. “Está foto lo dice todo. Nuestro compatriota Elkana Bohbot en brazos de su esposa Rebeca. Termina la pesadilla. Am Israel Jai”, afirmó.

Bohbot había sido secuestrado el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás interrumpió el Festival Nova que se desarrollaba cerca a la Franja de Gaza y en el que fueron asesinadas más de 370 personas junto a decenas de secuestrados. El colombiano era uno de los productores del festival.

Rebecca González, su esposa colombiana, siempre aguardó por su liberación junto a su hijo, con quien vive cerca de Jerusalén.

Rebecca Bohbot, la esposa del ciudadano colombo - israelí Elkana Bohbot, secuestrado por el grupo terrorista Hamás, habla sobre su drama y un pedido urgente de liberación.
Rebecca Bohbot, la esposa del ciudadano colombo - israelí Elkana Bohbot, secuestrado por el grupo terrorista Hamás, había hablado sobre el drama que estaban viviendo. | Foto: Rebecca Bohbot

En medio del cautiverio de Bohbot se había conocido un video como prueba de supervivencia en el que se le veía desgastado por la situación que estaba viviendo.

González contó en las últimas horas cómo ha vivido ese proceso y que estaba a la espera de la liberación de su esposo. El Ejército israelí le informó del protocolo que se establecería para traerlo de vuelta y la ruta de atención que se le dará para verificar su estado de salud.

Contexto: ¿La guerra terminó? Hamás devuelve a los secuestrados y promete no gobernar Gaza; portavoz del minDefensa israelí habla con SEMANA

Uno de los detalles más conmovedores es que Bohbot podrá ver a su hijo, pues cuando fue secuestrado por Hamás apenas era un bebé.

La liberación de los rehenes se dio gracias a un acuerdo alcanzado entre el grupo terrorista e Israel tras conversaciones que estuvieron mediadas por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien ya se encuentra en territorio israelí y fue recibido con una gran ovación por el parlamento de ese país.

Se conoció un nuevo video que muestra con vida a Elkana Bohbot, rehén colombo-israelí secuestrado por Hamás.
En medio de su cautiverio se conoció un video como prueba de supervivencia. | Foto: Captura de pantalla

En las próximas horas se realizará una cumbre en Egipto en la que estarán varios líderes mundiales de distintos países y en donde se hablará de lo alcanzado en la Franja de Gaza. Según informó la cuenta del primer ministro israelí, Trump invitó a Benjamín Netanyahu, sin embargo, no podrá asistir por el inicio de las festividades.

En ese sentido, Trump llegará a Sharm el Sheij para presidir, junto al presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, la Cumbre por la paz, en la que estarán mandatarios y cancilleres de por lo menos 20 países, con presencia de las Naciones Unidas para abordar el acuerdo logrado en Gaza que por ahora pareciera que le pone fin a la guerra en Oriente Medio.

