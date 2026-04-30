Israel intercepta flotilla con rumbo a Gaza y detiene a 211 activistas, incluidos tres colombianos

Israel interceptó frente a las costas de Grecia más de 20 barcos de una flotilla con ayuda para Gaza y capturó al menos a 211 activistas, informaron los organizadores del convoy. Hélène Coron, una representante de la sección francesa de la flotilla “Global Sumud”, cuyo objetivo es romper el bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza, indicó que hubo “211 personas interceptadas”.

Previamente, el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores había indicado que el número de personas arrestadas ascendía a 175. Coron dijo por videoconferencia que la operación de intercepción tuvo lugar cerca de la isla de Creta, a una distancia “sin precedentes” de Israel.

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Entre los detenidos hay incluidos tres colombianos, según informó el presidente Gustavo Petro, quien calificó el hecho como un secuestro. “Tres colombianos que viajaban en la flota de la Libertad son apresados por el régimen genocida de Netanyahu, que tomó ilegalmente las embarcaciones marítimas en donde iban y su secuestro fue en aguas internacionales”, afirmó el mandatario colombiano en su cuenta de X.

Los colombianos fueron identificados como Andrés Leonardo Castelblanco (embarcación Batolo), Daniela Lisette Castillo (embarcación Eros) y Estefanía Gutiérrez Castañeda (embarcación Al Bassa).

Los organizadores de una flotilla con destino a Gaza que transportaba ayuda humanitaria fueron detenidos por tropas israelís. Foto: AFP

Las autoridades israelíes controlan todos los puntos de entrada a Gaza y han sido acusadas por la ONU y oenegés extranjeras de impedir el ingreso de bienes al territorio, lo que ha desembocado en una grave escasez desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.

Por la noche, la flotilla “Global Sumud”, que partió en abril desde costas europeas, había indicado que “al menos 22 de los 58 barcos de la flotilla fueron tomados por asalto por las fuerzas israelíes, en total violación del derecho internacional”. La flotilla aseguró que sus barcos fueron “cercados ilegalmente” por buques israelíes y que “se perdió el contacto con 11 buques”.

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Según verificaciones realizadas por la AFP, que se basó en los datos de navegación de los organizadores, los barcos fueron interceptados en la zona económica exclusiva (ZEE) de Grecia. Una treintena de barcos continúan camino de Gaza, la mayoría están ya en aguas territoriales griegas al sur de Creta, según la misma fuente.

Barcos parte de la Flotilla Global Sumud. Foto: AFP

“Nuestros barcos fueron abordados por lanchas militares cuyos ocupantes se identificaron como de ‘Israel’”, denunció también la flotilla en la red social X. Añadió que los ocupantes fueron “apuntados con láseres y armas de asalto semiautomáticas” y que los soldados “ordenaron a los participantes que se agruparan en la parte de la delantera de los barcos y se pusieran a cuatro patas”. Esta flotilla partió en las últimas semanas de Marsella (Francia), Barcelona (España) y Siracusa (Italia).

Dos convoyes internacionales anteriores, con activistas como Greta Thunberg y algunas figuras de países latinoamericanos, habían sido interceptadas por la Armada israelí frente a las costas de Egipto y Gaza en el verano y el otoño boreales de 2025.

El abordaje de esos barcos por parte de las fuerzas israelíes fue calificado de ilegal por los organizadores y por Amnistía Internacional, y suscitó condenas a nivel internacional. Los miembros de la tripulación fueron arrestados y expulsados por Israel.