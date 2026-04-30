Gustavo Petro denuncia secuestro de tres colombianos en aguas internacionales

El presidente Gustavo Petro advirtió en sus redes sociales que tres colombianos habrían sido secuestrados mientras se transportaban en una flotilla en aguas internacionales.

“Tres colombianos que viajaban en la ‘flota de la libertad’ son apresados por el régimen genocida de Netanyahu, que tomó ilegalmente las embarcaciones marítimas en donde iban y su secuestro fue en aguas internacionales”, escribió en X.

Petro informó que los secuestrados son Andrés Leonardo Castelblanco Jaime, que iba en la embarcación Batolo; Daniela Lisette Castillo Mogollón, en la embarcación Eros, y Estefanía Gutiérrez Castañeda, en la embarcación Al Bassa.

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Las declaraciones de Petro se dieron luego de que el Ministerio de Exteriores de Israel diera cuenta de la detención de, al menos, 175 activistas que participaban en la flotilla global Sumud que tenía como destino Gaza.

Se conoció que las personas, alcanzadas cerca de las costas de Grecia, a 1.200 kilómetros de cumplir su objetivo, serán llevadas a Israel, según información difundida por medios internacionales.