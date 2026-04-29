Se siguen conociendo medidas que ha tomado el presidente de la República, Gustavo Petro, a pocos meses de finalizar su gobierno.

En esta oportunidad, el mandatario colombiano dio aviso de una determinación que adoptó y que impactará el precio de la gasolina y, muy posiblemente, se verá reflejada en las estaciones de servicio.

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En la más reciente sesión del consejo de ministros, que se desarrolló en horas de la noche del martes de esta semana en la Casa de Nariño, el jefe de Estado dio un rotundo ‘no’ al subsidio de la gasolina.

“Esto hay que anunciarlo también. Por qué no se debe subsidiar la gasolina. Si sube el precio internacional, sube el precio de la gasolina; si baja el precio de la gasolina, pues baja el precio de la gasolina sin subsidio, porque al subsidiar combustibles fósiles estamos es destruyendo este programa, que es la transición energética”, explicó el presidente Gustavo Petro.

Y avanzó: “Es decir, lo que hay que subsidiar es la energía limpia, el uso de energías limpias, no el uso de energías fósiles”.

“Y si la guerra ha seguido como ha seguido, la guerra de Irán, no veo una caída del precio del petróleo, pues no podemos poner otra vez el subsidio a la gasolina porque repetimos el error y ahí sí quiebra el Estado colombiano”, recalcó el mandatario.

Cabe reseñar que, hace algunos días, el jefe de Estado publicó en su cuenta personal de X un mensaje que generó revuelo en varios sectores del país: “Si es necesario que suba la gasolina, subirá. El diésel solo mantendrá subsidio en transporte de carga”.

“Recomiendo a usuarios del gas, la gasolina y el diésel pasarse a la electricidad limpia. Paneles solares y carros eléctricos que ya se producen en Colombia. Cocinas eléctricas con paneles solares”, subrayó el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales.

El mensaje desató en su momento varias críticas: “Usted es un descarado. Mandar a un país con niveles críticos de pobreza a comprar carros eléctricos y paneles solares mientras les dispara el precio de la gasolina es una burla sangrienta. Usted y su heredero, Iván Cepeda, están totalmente desconectados de la realidad de los colombianos que luchan por llegar a fin de mes”.

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“Su retórica ambientalista no es más que una excusa barata para ocultar su pésimo manejo económico y su afán por asfixiar al que produce. Es el colmo del cinismo pretender que el pueblo pague sus delirios ideológicos con consejos que parecen un chiste de mal gusto”, expresó otro usuario de X.