“Falsa paz total”: aguda crítica a la política antidrogas del Gobierno llamó la atención de Gustavo Petro; así reaccionó

No pasó desapercibido para el presidente de la República, Gustavo Petro, un agudo cuestionamiento que se lanzó en redes sociales hacia su política de lucha contra los cultivos ilícitos.

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El comentario lo hizo en su cuenta personal de X la electa representante a la Cámara del Centro Democrático, Ana Ligia Mora: “La cifra más alta de hectáreas de coca y el nivel más bajo de erradicación manual. Otro resultado de la ‘falsa paz total’ del Gobierno”.

El mensaje lo respondió directamente el mandatario colombiano: “La congresista Ana Ligia, en el trino que le contesto aquí, busca desinformar a la ciudadanía, pero no hace unas preguntas interesantes que surgen de su propio cuadro. No aclara que su cuadro muestra es erradicación forzada de hoja de coca y que mi gobierno no hace eso sino mínimamente, y que nuestra estrategia fundamental es la erradicación voluntaria manual o con drones”.

“El cuadro que muestra, efectivamente, ubica el año más alto de erradicación forzada en 2021, con 130.000 hectáreas en el gobierno Duque, del partido de la Congresista, pero no dice que en los mapas satelitales no aparece esa reducción, sino al contrario: un aumento que viene desde el 2020, cuando decidieron hacer trizas la paz, y no paró sino hasta el primer trimestre del 2023. ¿A dónde fue el dinero de la erradicación forzada del 2021, señora congresista de Antioquia por el uribismo?”, cuestionó el jefe de Estado.

Y avanzó en su respuesta: “La erradicación forzada ha sido un fracaso en Colombia y solo ha provocado mayor productividad de cultivos, corrupción con el dinero público, y centenares de muertos y miles de heridos de la Fuerza Pública colombiana”.

“Si hubiera escogido el cuadro de la erradicación voluntaria de cultivos que se dispara en mi gobierno, hubiera entendido lo que digo en mi alocución: logramos hasta finales del 2025 una erradicación voluntaria de 22.000 hectáreas computadas por vista satelital del SIIMA de la Policía Nacional, de ellas y acreditadas por autoridad independiente, 7.000 héctareas”, insistió Petro.

También puso de presente: “En este momento, por inscripción de familias erradicadoras voluntarias y visita personalizada del programa Renhacemos, que es el que la congresista no conoce por su sectarismo que enceguece mucho, podemos decir que hemos llegado a 39.000 hectáreas erradicadas voluntariamente, esperamos su vista satelital en proceso y la certificación de autoridad independiente”.

“Es por esto que en mi gobierno he logrado tres años intermitentes de caída de la cantidad de hectáreas sembradas de hoja de coca, y he logrado, a diferencia de Duque, no elevar más la cantidad superficial del cultivo. Desde el año 2020 se observó un crecimiento casi exponencial de cultivos de hoja de coca, en un 69 % y una caída de esa tasa en mi gobierno a 17 %, que sigue bajando y ojalá entregue al final de mi gobierno una tasa negativa”, recalcó.

Sumado a ello, indicó el presidente: “Para lograr los resultados que muestro, se necesita de un gran movimiento campesino cocalero que por confianza al presidente y por experiencia decide masivamente erradicar hoja de coca. El éxito del programa de mi gobierno, Renhacemos, que dirige la doctora Gloria Miranda en el sur del Pacífico nariñense, en el Putumayo y en el Catatumbo, ha permitido bajar la tasa de homicidios sustancialmente en Nariño y Putumayo y el norte del Ecuador”.

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“Desmantelar las economías ilícitas es destruir la violencia en Colombia. Los mayores hechos de disminución de cultivos de hoja de coca se dan en el proceso de paz de Santos con las Farc, y en mi gobierno con la erradicación voluntaria de cultivos y algunos procesos de paz con grupos armados parciales. Muestro el mapa de la evolución de los cultivos de hoja de coca desde el año 2018 de acuerdo con los mapas satelitales”, concluyó el mandatario colombiano.