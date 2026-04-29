Rudolf Hommes llama a organismos de control a frenar venta de activos de Ecopetrol propuesta por Petro; advierte que se financiaría campaña de Cepeda

A menos de cuatro meses de finalizar su período como presidente, Gustavo Petro parece dispuesto a sacar plata de todos lados. Al menos, a hacer movimientos y ventas entre las entidades del Estado que, ad portas de la primera vuelta presidencial, dejan un tufillo de preocupación a sus opositores.

El jefe de Estado propuso recientemente la venta de activos de Ecopetrol, una de las principales compañías del Estado, con los que se obtendrían al menos 50 billones de pesos.

El Gobierno ya envió al Congreso un documento en el que plantea la posible venta de activos de Ecopetrol por más de 50 billones de pesos.

El gobierno de Gustavo Petro insiste en vender los activos de Ecopetrol. Foto: JOHAN TORO-SEMANA

“En el Plan de Enajenación 2026, en particular en el sector energético, se incluyen activos estratégicos vinculados a la cadena de petróleo y gas, entre ellos, Ecopetrol, América Ecopetrol Capital, Ecopetrol Costa afuera en Colombia, Ecopetrol del Perú, Ecopetrol Global Energy, Ecopetrol Oleoducto y Gasoducto de Brasil, Hocol, Ecopetrol Singapur, Oleoducto de los Llanos Orientales S.A., Oleoducto Central (Ocensa), entre otros”, explicó Sergio Cabrales, un consultor del sector minero-energético.

El exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, visiblemente molesto, escribió en sus redes sociales que los organismos de control deberían frenar la iniciativa de Gustavo Petro y advirtió sobre intereses de financiación a la campaña presidencial de Iván Cepeda.

Rudolf Hommes votó en 2022 por Gustavo Petro, pero se ha mostrado decepcionado del gobierno. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Los miembros de la junta de ECOPETROL tienen obligaciones fiduciarias con la empresa y el deber de velar por los activos, el patrimonio de la compañía y su buen desempeño. Vender a la carrera activos valiosos sin que medie estudio alguno es contrario a la responsabilidad que ellos tienen como miembros de Junta”, dijo.

Y agregó: “La Superintendencia de Sociedades debería intervenir para impedir que se lleven a cabo estas ventas que irían a financiar la campaña presidencial de Iván Cepeda y representarían posiblemente un severo detrimento patrimonial”.

Y se preguntó: “¿Dónde está el contralor? ¿Dónde están el superintendente y el procurador que no cuidan el patrimonio público?“.

Juan Camilo Restrepo dice que "las utilidades de Ecopetrol, comparadas con las que había cuando comenzó el Gobierno Petro, han caído 49 por ciento". Foto: Fotomontaje SEMANA

La propuesta de Petro de vender los activos de Ecopetrol puede constituirse —a juicio de sus opositores políticos— como una especie de privatización de la empresa más grande que tienen los colombianos.

El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, tampoco se quedó callado frente a la iniciativa.

“Entre los activos que ahora piensa vender Ecopetrol por 50 billones aparece su participación en el Permian de Estados Unidos, la inversión más rentable que tiene Ecopetrol a la fecha. A Ecopetrol, el gobierno de Gustavo Petro la está obligando a hacer los malos negocios y le quiere prohibir que haga los buenos”, escribió Restrepo en sus redes sociales.

En otro mensaje en X, el exministro Restrepo fue más directo y habló de privatización.

“Lo que está implícito en esta larga lista que le envían al congreso es una privatización masiva de las inversiones de Ecopetrol. Las privatizaciones tienen sentido cuando su producido se dedica a financiar otras inversiones más rentables de la empresa, que no es el caso en esta oportunidad. Lo que el gobierno parece que quiere es desplumar a Ecopetrol para que el producido de estas privatizaciones pase al gobierno a financiar gasto corriente y el inmenso déficit fiscal de su principal accionista. ¿Qué va a decir la junta de Ecopetrol sobre esto? ¿Ya la consultaron? O, ¿es una nueva y abusiva imposición de la casa de Nariño?”, preguntó.