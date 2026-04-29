La crisis financiera del sistema de salud y la díficil situación que tiene la Nueva EPS, en la que más de 10 millones de colombianos tienen sus servicios, produjo una noticia dolorosa para miles de pacientes con cáncer.

Dramática advertencia sobre la Nueva EPS: “Tiene un riesgo muy alto de desaparecer” y eso colapsaría el sistema

Un texto firmado por la directora del Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Carolina Wiesner, detalló las razones de la decisión del organismo de no prestar más servicios a la Nueva EPS. En este, la entidad “informa y notifica a los pacientes y familiares el cierre definitivo en la prestación de los servicios integrales de salud a partir del 30 de abril de 2026″ para los afiliados a esa empresa promotora de salud.

La directora aseguró que la razón es que “no se logró establecer un acuerdo en las negociaciones contractuales”. En otro documento, la entidad informó que “esta decisión se toma porque no hemos logrado establecer un contrato con la EPS. Durante varios meses hemos seguido atendiendo pacientes, pero no ha sido posible concretar un acuerdo de pago por la atención prestada ni por la cartera pendiente, ni hemos recibido sus autorizaciones”.

“Entendemos la intranquilidad e incertidumbre que esta situación pueda llegar a presentar en los pacientes y/o familiares, sin embargo, es de aclarar que el Instituto Nacional de Cancerología ha hecho todo lo posible para encontrar una solución que permita la continuidad del tratamiento de nuestros pacientes pero, desafortunadamente, es una cuestión que no solo depende de las directivas del Instituto”, afirmó Wiesner.

Carolina Wiesner, directora general del Instituto Nacional de Cancerología. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En el comunicado, la entidad indicó que cada paciente debe dirigirse a su EPS para pedir orientación sobre qué deberá hacer ahora, “con el fin de minimizar el impacto de esa situación”.

En otro documento, el instituto aseguró que, “de manera temporal, no podremos recibir pacientes nuevos con cáncer afiliados a la Nueva EPS”. Pero hizo la salvedad de que sí seguirá prestando servicios en dos frentes: 1) Urgencias oncológicas, las 24 horas. 2) Todos los niños, niñas y adolescentes con cáncer.

“Nos duele profundamente tener que tomar esta medida y la hemos postergado tanto como ha sido posible, porque nuestra razón de ser es atender a los pacientes con cáncer. Sin embargo, también debemos cuidar que el Instituto pueda seguir funcionando en el futuro para todos”, se manifestó.

Crítica situación de la Nueva EPS

Los afiliados a la Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande del país, han recibido noticias de está índole de manera continúa dada la crisis que vive la entidad. Como se sabe, esta EPS fue intervenida por el Gobierno Petro y sus resultados no han mejorado con esa decisión.

“Este gobierno es peor que la pandemia”, aseguró ante la decisión del cancerólogico el congresista Andrés Forero, una de las voces más críticas de la gestión del gobierno con el sistema de salud. En entrevista con SEMANA, Forero manifestó que “hoy básicamente la mitad de la población colombiana está afiliada a esta EPS intervenida y controlada por el Gobierno nacional. Tiene 11.600.000 afiliados, y lamentablemente las intervenciones terminaron siendo un remedio peor que la enfermedad. Lo que hemos oído es que el presidente quiere crecer, a pesar de todo eso, más a Nueva EPS. Nueva EPS hoy está peor que en el momento de la intervención”, explicó.

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Gustavo Petro, sin embargo, defendió su gestión en su alocución de este lunes. “Entre 17 EPS, de la más mala a la mejor, ordenadas por el indicador número de quejas, por cada 10.000 afiliados la Nueva EPS queda en décimo lugar y es mejor que Sura y Colsanitas”.

En entrevista con SEMANA, el director de Así Vamos en Salud, Augusto Galán, explicó la gravedad de que Nueva EPS colapse financieramente.

“Llegará un punto en que la situación sea insostenible. No sé si hoy exista la posibilidad de inyectarle capital, no lo veo claro. Están en una recomposición accionaria en la que el Gobierno nacional quedaría como socio mayoritario y tendría que poner más recursos. Pero debo decir que la liquidación de la Nueva EPS generaría un problema sistémico inmenso”, dijo.

“Sería un problema tremendo. ¿A dónde van a trasladar esos 11 a 12 millones de afiliados en un sistema donde todas las EPS tienen problemas financieros? Además, están los prestadores de servicios de salud que tienen contratos y facturas pendientes con la Nueva EPS. ¿Quién va a pagarles y en cuánto tiempo? Eso quebraría a muchas instituciones. De hecho, ya hay algunas al borde del colapso. Si no les pagan, simplemente tendrán que cerrar. Esa experiencia ya la vivimos con el antiguo Seguro Social“, agregó.