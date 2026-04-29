El CNE invitó a las agrupaciones políticas que participarán en las elecciones presidenciales del 31 de mayo a inscribir a sus auditores de sistema para que participen en los simulacros electorales que realizarán en alianza con la Registraduría.

Las autoridades electorales encabezarán cuatro jornadas de simulacros en las que también esperan contar con la participación de los entes de control y de las misiones de observación electoral de cara a la primera vuelta presidencial.

El Partido Liberal, que apoyó a Gustavo Petro, ahora respalda a Paloma Valencia; estos son los congresistas más cuestionados

Los partidos y agrupaciones políticas tienen hasta el 15 de mayo para postular a sus auditores de sistemas, con el objetivo de que estos participen en el simulacro de preconteo, programado para el 16 de mayo; también en el de escrutinio, que se realizará los días 19 y 20 de mayo; y el de de digitalización del formulario E-14, que se llevará a cabo el 21 de mayo.

El CNE recordó que cada agrupación política podrá acreditar hasta dos auditores de sistemas por centro de cómputo o de procesamiento de datos en los niveles municipal, distrital, departamental y nacional, según quedó establecido en las resoluciones que reglamentaron estos ejercicios.

Registraduría, una de las entidades con mayor favorabilidad ante los colombianos

“Su participación es esencial para acompañar y verificar el correcto funcionamiento de los componentes tecnológicos del proceso electoral, en una etapa decisiva para garantizar elecciones con legitimidad, transparencia y plenas garantías institucionales”, enfatizó el CNE en un comunicado.

Las colectividades ya han postulado a 566 auditores de sistemas. Estas personas y quienes sean inscritos antes del 3 de mayo podrán participar en el sorteo de jurados de votación, que se llevará a cabo entre el 4 y el 6 de mayo en los 1.104 municipios del país.

“Qué viva Alejandro Gaviria”: Juan Daniel Oviedo, sobre el exministro de Educación de Gustavo Petro

Los auditores de sistema se encargan de la supervisión técnica permanente sobre cada fase del procesamiento de la información y verificar el adecuado funcionamiento de los sistemas dispuestos por la organización electoral en cada una de las etapas de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, previstas para el próximo 31 de mayo de 2026.