¿Por qué la Corte Suprema inspecciona la Comisión que investiga la presunta violación de topes en la campaña Petro?

Fuentes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmaron a SEMANA que en los últimos minutos un equipo del despacho de la magistrada Cristina Lombana, integrante de esa sección, llegó hasta la Comisión de Acusación, en el centro de Bogotá, para adelantar una inspección judicial.

Todo se trataría de una investigación que viene adelantando la togada sobre las actuaciones que han hecho los congresistas investigadores sobre el caso de presunta violación en los topes de la campaña Petro presidente. La Corte estaría tratando de detectar posibles obstrucciones en ese proceso.

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Ambiente hostil

SEMANA conoció que dicha diligencia estaba programada para el pasado viernes 17 de abril, pero la Corte Suprema encontró que los congresistas se tomaron un día cívico, por lo que no pudieron recoger parte del expediente que avanza contra la campaña del actual presidente de Colombia.

Esa situación obligó al despacho de la magistrada Lombana a ordenarle al secretario de la Comisión, Jairo Corzo, que en un plazo de 24 horas permitiera sacar la copia digital completa de ese caso.

El secretario de la Comisión de Acusación, Jairo Corzo, tiene pasado con el Pacto Histórico. Foto: Cámara de Representantes

¿Conflicto de competencias?

Fuentes dentro del proceso le confirmaron a este medio que otro problema con el que se han tenido que enfrentar los integrantes de la Corte es por un supuesto conflicto de competencias que existiría para conocer ese caso, teniendo en cuenta que la Comisión es la única autoridad que puede investigar al Presidente de la República.

Sin embargo, desde la Corte explicaron que las diligencias adelantadas por el despacho de la magistrada Lombana no se centraría en la investigación de presunta violación de topes, sino en el trabajo que han venido desarrollando los congresistas investigadores y las supuestas trabas que le estarían apareciendo a ese proceso.

La magistrada Cristina Lombana es la misma a la que hace pocos días sus compañeros de la Sala de Instrucción le quitaron las cuatro investigaciones que llevaba en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, por la investigación que la misma Comisión de Acusación tiene en contra de la togada.

Ese proceso contra Lombana arrancó después de que el ministro Benedetti interpuso una tutela cuestionando supuestas demoras de esa corporación para avanzar en el caso.