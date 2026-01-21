Dura respuesta de la magistrada Cristina Lombana prende la puja en la Corte Suprema por el caso Farfán

Este martes, 20 de enero, llegó al despacho de la magistrada Marjorie Zuñiga, integrante de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema, una carta aclaratoria enviada por su compañera, Cristina Lombana, quien hace parte de la Sala de Instrucción, para dar una dura respuesta frente a la puja interna que se prendió en ese alto tribunal por el archivo de la investigación de la Comisión de Acusación contra el magistrado Francisco Farfán.

El documento, conocido por esta revista, se dio como respuesta directa a un oficio que envió el pasado 4 de diciembre el magistrado Francisco Ternera, presidente de la Corte Suprema, quien calificó de “diferencias personales” las pruebas que ordenó la magistrada Lombana en la investigación que lleva contra los congresistas de dicha Comisión.

Explota crisis en la Corte Suprema: Cristina Lombana denunció a César Reyes por acoso laboral; el caso llegó al Congreso

Por eso, Lombana le envió una carta a la Sala Laboral para “aclarar” que la información solicitada era parte de una investigación que ella venía adelantando, luego de que le llegó por reparto una denuncia de la Veeduría de Acción Judicial alertando irregularidades de los congresistas de la Comisión de Acusación en la investigación contra Farfán.

El magistrado Francisco Farfán estaba siendo investigado desde finales de 2023, cuando se conoció una llamada interceptada a Cielo Gnecco, la baronesa política del Cesar, en la que señalaba al togado como el responsable de informarle que varios teléfonos de la familia estaban interceptados, en medio de la investigación que adelantaba contra el senador de la U, José Alfredo Gnecco, por presunta compra de votos.

Pero, curiosamente, la Corte Suprema utilizó su cuenta institucional en la red social X para informar que la Cámara de Representantes “se inhibió” de investigar a Farfán, al concluir que “no tuvo ninguna responsabilidad en los hechos denunciados”.

Esa publicación habría sido la causa para que Lombana le pidiera a la presidencia de la Corte el documento que notificaba que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes se abstuvo de investigar a Farfán, pero la respuesta de Ternera fue que la comunicación estaba “fundamentada en información y documentos que se le suministraron a la Presidencia de la Corte”.

Magistrado Francisco Ternera, presidente de la Corte Suprema. Foto: No

Por eso, la magistrada de la Sala de Instrucción también le explicó a su compañera Marjorie Zuñiga que “la solicitud de información inicial y la actividad investigativa que se intentó adelantar en el Palacio de Justicia mediando la respectiva orden judicial (...) fue previamente conocida por los presidentes Octavio Augusto Tejeiro, Iván Mauricio Lenis y Francisco Ternera”.

La magistrada de la Sala de Instrucción fue contundente en notificarle a la Sala Laboral que fueron varias las comunicaciones, tanto personales como por celular, que hizo con los magistrados para explicar el objetivo del requerimiento.

Pero, además, fue tajante en aclarar que “no son motivos personales, como se dice en el oficio que fue aprobado en Sala Plena, lo que me llevó a ordenar la misión a la policía judicial y, mucho menos, se trató de actos que la ley y la Constitución no autorizan, como también allí se afirmó”.

Lombana expuso que su orden no era para investigar a miembros de la Corte Suprema, sino a los congresistas de la Comisión de Acusación que estaban siendo investigados por la denuncia que radicó la Veeduría Acción Judicial.

La magistrada cerró la carta recordando que la recolección de pruebas “no está vedada” en ningún lugar del país, y la recolección de pruebas ordenada desde su despacho contó con el previo consentimiento del magistrado Francisco Ternera, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia.

¿Por qué una carta aclaratoria?

Todo inició el pasado 21 de noviembre, cuando el magistrado Ternera le envió una respuesta al despacho de Cristina Lombana explicando que la publicación del “inhibitorio” de Farfán en el X de la Corte “está fundamentada en información y documentos que le suministraron a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia”.

Francisco FarFán Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Foto: Corte Suprema

Unos días más tarde, el 1 de diciembre de 2025, el magistrado Francisco Ternera le volvió a responder a Lombana frente a una solicitud de colaboración a la presidencia de la Corte para la “práctica de la diligencia de obtención de elementos y material probatorio” para la investigación de los congresistas de la Comisión de Acusación.

“Los servidores judiciales que designe la Sala serán oportunamente atendidos conforme a los procedimientos y las competencias legales”, le respondió Ternera a Lombana en ese momento.

Sin embargo, el 4 de diciembre, la presidencia de la Corte le confirmó a la magistrada de la Sala de Instrucción que tenía conocimiento de la indagación que venía contra los miembros de la Comisión de Acusación que “profirieron un auto inhibitorio en la indagación” contra Farfán.

Octavio Augusto Tejeiro Duque, expresidente de la Corte Suprema Foto: Colprensa

Así mismo, informaron que desde su despacho se ordenó una inspección a la presidencia de ese alto tribunal para obtener el inhibitorio de la Cámara de Representantes, pero dejaron claro que esa “documentación requerida forma parte del expediente que adelantó la Comisión, motivo por el cual la señora magistrada Lombana debe dirigirse a esa institución para obtener las copias”.

Una respuesta que fue en contravía a lo dicho días atrás, pero, que llama la atención, pues el documento firmado por el magistrado Ternera también “deplora que se involucre a la Corporación en las diferencias personales. De igual manera, se deplora que se pretenda ejercer actos investigativos que la ley y la Constitución no autorizan”.

Ese último argumento fue la causa para que la magistrada Cristina Lombana terminara explicando que no hubo motivos personales ni decisiones contrarias a la Constitución en la investigación que sigue adelantando contra los congresistas de la Comisión que se abstuvieron de investigar a Farfán.

Magistrado Iván Mauricio Lenis, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Las “diferencias personales” a las que se refirió el magistrado Ternera se conocieron días después de que la magistrada Lombana denunció a su compañero César Reyes, presidente de la Sala de Instrucción, por acoso laboral. El caso llegó a la misma Comisión de Acusación que Lombana investiga.

De hecho, la magistrada ya citó a partir del próximo viernes, 23 de enero, a casi 20 congresistas y funcionarios de la Comisión de Acusación para que entreguen su versión libre sobre los argumentos detrás del “inhibitorio” a Farfán e indagar sobre la denuncia que llegó a la Corte Suprema.

¿Qué dicen desde la Corte?

SEMANA se contactó con varias fuentes al interior de la Corte Suprema para entender el detrás de cámaras de los cuestionamientos que empezó a generar la publicación en X sobre el inhibitorio de Farfán.

Explicaron que la publicación se realizó cuando el presidente era Octavio Tejeiro, quien terminó su periodo en la Corte en noviembre de 2025, y llegó a ese cargo Mauricio Lenis, el entonces vicepresidente del alto tribunal.

Sin embargo, días después, la Sala de Gobierno eligió a Francisco Ternera como su presidente y, durante esa sesión, los magistrados también conocieron el asunto que se estaba cocinando en el despacho de la magistrada Lombana contra los congresistas que se abstuvieron de investigar a Farfán.

La discusión sobre esa situación arrancó con una petición que hizo la magistrada Cristina Lombana para que se retirara el trino publicado en el X de la Corte, pero ahora es el magistrado Francisco Ternera, actual presidente de la Corte, quien deberá dar las respectivas explicaciones sobre esta nueva puja al interior de la Corte Suprema de Justicia.