Confidenciales

Armando Benedetti fue llamado por la Comisión de Acusación por su choque con Cristina Lombana

El ministro del Interior es investigado por la Corte Suprema de Justicia.

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 1:05 a. m.
Armando Benedetti y Cristina Lombana.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ampliará su denuncia contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana. | Foto: SEMANA

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue citado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para una diligencia en la que deberá ampliar su denuncia contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.

Benedetti tendrá que presentarse ante la comisión, a las 10 de la mañana de este miércoles, 17 de diciembre, para ratificar su denuncia contra Lombana y, de ser necesario, entregar más detalles del proceso.

La disputa entre el ministro del Interior y la magistrada se agudizó tras el allanamiento a la casa de Benedetti del pasado 11 de noviembre, procedimiento que fue ordenado por Lombana y en el que participaron uniformados de la Dijín, la Sijín, el Goes y la Policía de Infancia y Adolescencia.

La magistrada asegura que ese procedimiento se desarrolló en medio de una investigación formal que adelanta ese tribunal contra el jefe de la cartera política, quien en repetidas ocasiones ha advertido que hay un proceso en su contra en curso en el que, además, advierte que no le estarían garantizando sus derechos.

El ministro fue citado por la representante a la Cámara, Gloria Arizabaleta, quien hace las veces de investigadora en ese proceso.

Armando Benedetti fue llamado por la Comisión de Acusación por su choque con Cristina Lombana

Armando Benedetticristina lombana

