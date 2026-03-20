Corte Suprema no logró definir si la magistrada Cristina Lombana puede seguir investigando a Armando Benedetti

En vilo quedó la figura de la magistrada Cristina Lombana sobre si puede seguir investigando al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien la recusó por las cuatro investigaciones que tiene actualmente en su despacho.

En la Sala de Instrucción de este jueves 19 de marzo, no hubo decisión de fondo sobre las recusaciones contra Lombana porque dos magistrados estaban de permiso, y aunque se discutió el tema, no se logró un consenso, por lo que la discusión quedó programada para la próxima sesión.

¿Corte Suprema tiene frenadas las investigaciones contra Benedetti por recusaciones sin resolver?

Los recursos de Benedetti contra Lombana llegaron después de que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia allanara su vivienda entre Puerto Colombia y Barranquilla, Atlántico, en noviembre del año pasado, en medio de una investigación que adelanta por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Esa actividad judicial desencadenó una andanada de acusaciones, insultos y hasta descalificaciones personales del ministro del Interior del Gobierno Petro contra la togada que lo investiga en cuatro procesos. Benedetti adujo que todo era un abuso de autoridad y una persecución judicial.

El alto funcionario del Gobierno nacional terminó llevando el caso hasta la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, donde solicitó la suspensión provisional de la magistrada, y terminó recusándola en las investigaciones que lleva en su contra desde noviembre del año pasado.

Las cuatro investigaciones de Lombana contra Benedetti

La magistrada Cristina Lombana tiene en su despacho la investigación contra Benedetti por los presuntos actos de corrupción que se habrían presentado en la Fiduprevisora con el manejo de contratos para la prestación del servicio de salud al magisterio. En este caso se investiga si existió tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.

Además, se investiga los posibles actos de corrupción en los que estaría involucrado el alto funcionario por haber favorecido a la empresa Simetric S. A., que pertenece a la familia de Efraín Torres, quien era su compañero para la Cámara de Representantes por Bogotá. Esto se relaciona con la expedición de una ley que los habría beneficiado al permitirles otorgar certificados de porte y tenencia de armas.

Por ese caso, también están bajo investigación los excongresistas Tatiana Cabello y Efraín Torres por los delitos de concierto para delinquir y cohecho.

Al despacho de Lombana también le correspondió, por reparto, adelantar la investigación contra el ministro del Interior por las supuestas irregularidades en la electrificación del Meta, en Electricaribe, en la dirección del Sena, en el Fondo Nacional del Ahorro y el Ministerio de Agricultura.

El último episodio que lleva la togada contra Benedetti tiene relación con la supuesta compra de votos en la que habría terminado salpicado en el municipio de Maicao, en La Guajira, durante las elecciones al Congreso en 2018.