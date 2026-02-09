¿Corte Suprema tiene frenadas las investigaciones contra Benedetti por recusaciones sin resolver?

Tres meses han pasado desde que el ministro del Interior, Armando Benedetti, recusó a la magistrada Cristina Lombana, para que no siga liderando la investigación en su contra por el supuesto favorecimiento que habría tenido con un proyecto de ley que, al parecer, benefició a la firma Simetric con un examen para certificar la aptitud psicofísica de vigilantes que portan armas de fuego.

Esa recusación llegó en noviembre del año pasado, justo unos días después de que el ministro Benedetti arremetiera públicamente contra la magistrada por ordenar un allanamiento a la lujosa casa en la que vive en Puerto Colombia, Atlántico.

La magistrada Cristina Lombana y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: No

La tesis central de la mano derecha del presidente Petro es que la magistrada Cristina Lombana, quien tiene por reparto cuatro investigaciones en su contra, tendría un “ánimo preconcebido” en las actuaciones, habría desbordado su competencia y duplicado investigaciones, y —supuestamente— ha insistido en investigar su patrimonio y el de su familia.

El documento de Benedetti, en poder de SEMANA, puntualizó: “Todas estas actividades irregulares tienen un proposito evidente: utilizar la presente actuacion para ordenar pruebas absolutamente ajenas a los hechos objeto de instruccion, con el fin de mantenerse informada sobre asuntos respecto de los cuales usted no puede conocer”.

Pero el 11 de diciembre del año pasado, el ministro Benedetti volvió a recusar a la magistrada Cristina Lombana en tres investigaciones: el supuesto “carrusel de pensiones” en el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, los presuntos actos de corrupción en la Electrificadora del Meta, ElectriCaribe, el Sena y el Ministerio de Agricultura, y la compra de votos que se habría dado en Maicao, La Guajira, para las elecciones al Congreso en 2018.

En ese recurso, Benedetti no cambió mucho de argumentos y señaló a la togada de no ofrecer garantías de imparcialidad, tener interés personal, prejuicio manifiesto y una actuación contraria al debido proceso.

El ministro del Interior recordó que desde el 19 de octubre de 2023, la magistrada Cristina Lombana quedó recusada para investigarlo en los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, por la vivienda que adquirió su esposa Adelina Guerrero en la urbanización Pradomar, en Puerto Colombia, Atlántico.

Por eso insistió en que esas investigaciones en su contra comprometen la imparcialidad de la togada, tienen un interés “específico, porque esta dirigido a mantener el control, por medios indirectos, de una investigación que la Sala decidió retirar de su conocimiento”, y concluyó que las situaciones expuestas acreditan el impedimento en su contra.

Sin embargo, la magistrada Cristina Lombana explicó que órdenes como el allanamiento a la casa de Benedetti en Puerto Colombia, Atlántico, hacen parte de las facultades que le otorga la Ley 600 para tomar ese tipo de decisiones en las investigaciones formales que tiene contra el alto funcionario del Gobierno Petro.

Dura respuesta de la magistrada Cristina Lombana prende la puja en la Corte Suprema por el caso Farfán

Pero tres meses después de que llegara la primera recusación, Lombana no ha podido continuar con las investigaciones, pues su compañero César Reyes, expresidente de la Sala de Instrucción, no ha tomado decisiones de fondo para destrabar el asunto.

Lombana no puede avanzar en esos procesos hasta que se resuelvan las cuatro recusaciones que Benedetti le puso por cada una de las investigaciones que lidera desde la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Estas recusaciones sin resolver se radicaron al tiempo en que la magistrada Lombana denunció a su colega, el magistrado César Reyes, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por supuesto acoso laboral en la Sala de Instrucción.

El magistrado César Reyes. Foto: Corte suprema de justicia

La togada expuso que Reyes habría desconocido su trabajo, afectó su ambiente laboral dentro de la Sala y omitió la programación de casos a su cargo, pero el magistrado explicó que esa sección funciona con seis magistrados que adoptan decisiones “por mayoría absoluta”.

Mientras que la Comisión de Acusación terminó abriéndole una investigación a Cristina Lombana por la tutela que le interpuso el ministro del Interior, Armando Benedetti, alegando demoras de esa corporación del Congreso para avanzar en el proceso contra la togada.

¿Qué dice la Corte Suprema?

SEMANA consultó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por las demoras que se estarían dando frente a las recusaciones contra Lombana en las investigaciones de Benedetti; explicaron que la primera recusación llegó formalmente al despacho de Reyes el pasado 11 de diciembre, y las otras tres llegaron a la semana siguiente.

David Benavides, abogado de Benedetti. Foto: Foto tomada de vídeo

Sin embargo, Reyes habría evidenciado —al recibir los cuadernos de ese proceso— que Lombana no envió todas las actuaciones en su poder, por lo que le remitió dos autos solicitándole la información que hacía falta para el análisis.

Desde esa Sala detallaron que al magistrado César Reyes le llegó finalmente el expediente completo el pasado 29 de enero, es decir, hace una semana, por lo que hasta ahora tendría dicha información a la mano para analizar de fondo las recusaciones contra su compañera.