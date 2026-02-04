Abren indagación contra Efraín Cepeda por supuestas alianzas con paramilitares. ¿En qué va el caso Benedetti?

SEMANA conoció en primicia que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra el senador del partido Conservador, Efraín Cepeda, después de que terminó salpicado con supuestas alianzas paramilitares en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

El caso empezó el pasado 28 de octubre de 2025, cuando a la Sala de Instrucción le llegó una compulsa de copias de la JEP con seis cds que contenían las declaraciones del excongresista Álvaro Ashton, quien terminó vinculando a varias personas con supuestas actividades ilegales.

Al despacho del magistrado Francisco Farfán le llegó el proceso del senador Efraín Cepeda, por eso decidió abrir una indagación previa para poder esclarecer a profundidad los graves señalamientos de Ashton en la JEP.

El magistrado Farfán ordenó escuchar al excongresista Ávaro Ashton en una ampliación de denuncia para que cuente con lujo de detalle toda la información que tiene en su poder ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

Ashton confesó en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que el legislador Efraín Cepeda habría mantenido acercamientos y acuerdos electorales indirectos con sectores apoyados por paramilitares, especialmente alianzas departamentales y redistribución de votos en Barranquilla y Soledad, Atlántico.

Por eso, el magistrado Francisco Farfán también le pidió al expresidente del Senado por el partido Conservador que se presente el próximo 18 de febrero, para que presente su versión libre frente a estos graves señalamientos que lo tienen en la justicia.

Así va el proceso del MinInterior, Armando Benedetti

SEMANA también conoció que en el caso del ministro del Interior, Armando Benedetti, se abrió un radicado en el despacho del magistrado César Reyes, expresidente de la Sala de Instrucción, quien analiza la información que llegó a su despacho para verificar si esos hechos corresponden a otra investigación que ya existía contra la mano derecha del presidente Petro.

Ashton aseguró en la Jurisdicción Especial de Paz que el entonces congresista Armando Benedetti, “era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos y de apelación de artículos que habían sido negados y que eran fundamentales para las AUC como el artículo que hablaba de la sedición y el de la alternatividad penal que fueron negados en las comisiones primera de Senado y Cámara y fueron apelados por Benedetti, […] en la Cámara”.