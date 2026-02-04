Nación

Abren indagación contra Efraín Cepeda por supuestas alianzas con paramilitares. ¿En qué va el caso Benedetti?

Los dos influyentes políticos fueron salpicados por el excongresista Álvaro Ashton en la JEP.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 9:04 p. m.
El senador del partido Conservador, Efraín Cepeda, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
El senador del partido Conservador, Efraín Cepeda, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Suministro

SEMANA conoció en primicia que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra el senador del partido Conservador, Efraín Cepeda, después de que terminó salpicado con supuestas alianzas paramilitares en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

El caso empezó el pasado 28 de octubre de 2025, cuando a la Sala de Instrucción le llegó una compulsa de copias de la JEP con seis cds que contenían las declaraciones del excongresista Álvaro Ashton, quien terminó vinculando a varias personas con supuestas actividades ilegales.

Al despacho del magistrado Francisco Farfán le llegó el proceso del senador Efraín Cepeda, por eso decidió abrir una indagación previa para poder esclarecer a profundidad los graves señalamientos de Ashton en la JEP.

El magistrado Farfán ordenó escuchar al excongresista Ávaro Ashton en una ampliación de denuncia para que cuente con lujo de detalle toda la información que tiene en su poder ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

Nación

¿Cuándo terminará el frente frío en Colombia?

Nación

Presidencia recusó a todos los magistrados de la Corte por la emergencia económica. ¿Qué tiene que ver Fedepartamentos?

Nación

Pelea entre los ‘influencers’ Andrea Valdiri y Valentino Lázaro pasó de las redes sociales a los tribunales. Fiscalía acusará

Nación

Estos son los cabecillas a los que EE. UU. y Colombia les darán cacería tras la reunión Trump-Petro

Nación

Procuraduría controvierte la metodología de la MOE en informe que revela nuevos riesgos electorales

Nación

Tres muertos, más de 170 familias afectadas y decenas de casas destruidas: Alcaldía de Santa Marta atiende a damnificados

Nación

Primicia: estrepitosa caída en la era Petro de las incautaciones de materias primas para producir cocaína

Nación

“No nos dejemos imponer presidente por parte del narcotráfico”: Vicky Dávila tras confesión de Pipe Tuluá sobre la campaña Petro

Nación

Caso Uribe: Corte Suprema congeló casación del proceso hasta resolver recusación contra el magistrado ponente

Macroeconomía

¿En qué casos los padres pueden quedar exonerados de la cuota alimentaria en Colombia?

Ashton confesó en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que el legislador Efraín Cepeda habría mantenido acercamientos y acuerdos electorales indirectos con sectores apoyados por paramilitares, especialmente alianzas departamentales y redistribución de votos en Barranquilla y Soledad, Atlántico.

Por eso, el magistrado Francisco Farfán también le pidió al expresidente del Senado por el partido Conservador que se presente el próximo 18 de febrero, para que presente su versión libre frente a estos graves señalamientos que lo tienen en la justicia.

Así va el proceso del MinInterior, Armando Benedetti

SEMANA también conoció que en el caso del ministro del Interior, Armando Benedetti, se abrió un radicado en el despacho del magistrado César Reyes, expresidente de la Sala de Instrucción, quien analiza la información que llegó a su despacho para verificar si esos hechos corresponden a otra investigación que ya existía contra la mano derecha del presidente Petro.

Ashton aseguró en la Jurisdicción Especial de Paz que el entonces congresista Armando Benedetti, “era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos y de apelación de artículos que habían sido negados y que eran fundamentales para las AUC como el artículo que hablaba de la sedición y el de la alternatividad penal que fueron negados en las comisiones primera de Senado y Cámara y fueron apelados por Benedetti, […] en la Cámara”.

Más de Nación

No

Abren indagación contra Efraín Cepeda por supuestas alianzas con paramilitares. ¿En qué va el caso Benedetti?

Foto de referencia de una mujer bajo la lluvia, en Ankara (Turquía), el 8 de enero de 2026

¿Cuándo terminará el frente frío en Colombia?

El conjuez Pablo Márquez (izq.) y el magistrado Miguel Polo Rosero (cen.). La Corte Constitucional tendrá que dictar la última palabra sobre la reforma pensional, iniciativa bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Presidencia recusó a todos los magistrados de la Corte por la emergencia económica. ¿Qué tiene que ver Fedepartamentos?

Valentino denunció en redes sociales que fue atacado por una mujer que afirma ser parte del grupo de seguidores de La Valdiri.

Pelea entre los ‘influencers’ Andrea Valdiri y Valentino Lázaro pasó de las redes sociales a los tribunales. Fiscalía acusará

Objetivos conjuntos entre EE.UU y Colombia, según el Ministerio de Defensa.

Estos son los cabecillas a los que EE. UU. y Colombia les darán cacería tras la reunión Trump-Petro

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026 Hernán Penagos Giraldo Registrador nacional del Estado Civil Gregorio Eljach Pacheco Procurador general de Colombia Carlos Hernán Rodríguez Becerra Contralor general de la República Modera: Diego Bonilla Editor de Política de SEMANA

Procuraduría controvierte la metodología de la MOE en informe que revela nuevos riesgos electorales

Emergencia en Santa Marta.

Tres muertos, más de 170 familias afectadas y decenas de casas destruidas: Alcaldía de Santa Marta atiende a damnificados

Las Fuerzas Militares localizaron y destruyeron cuatro laboratorios para el procesamiento de droga en el occidente del Cauca.

Primicia: estrepitosa caída en la era Petro de las incautaciones de materias primas para producir cocaína

Alias Marcos Pérez sería el responsable del cobro de extorsiones en Soacha y amenazó con llegar a otros municipios de la Sabana de Bogotá.

Alias Marcos Pérez, el cabecilla de la banda Satanás que amenazó con “llover plomo” en Soacha, fue capturado

El pico y palca en Medellín tiene nueva rotación desde el 17 de julio de 2023

Rotación del pico y placa en Medellín: así cambiará la medida para este jueves, 5 de febrero; evite multas

Noticias Destacadas