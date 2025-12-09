Explota crisis en la Corte Suprema: Cristina Lombana denunció a César Reyes por acoso laboral; el caso llegó al Congreso

SEMANA conoció en exclusiva que el pasado jueves, 4 de diciembre, los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia decidieron llevar ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la queja que la magistrada Cristina Lombana presentó contra su compañero César Reyes.

La situación saca a la luz un secreto a voces: la crisis por la que atraviesa la Sala de Instrucción de la Corte, donde empiezan las investigaciones sobre aforados, como los casos de los congresistas salpicados en la UNGRD, las indagaciones contra el ministro Armando Benedetti y otros escándalos que han permitido desenmascarar el poder de la corrupción en Colombia.

Esta revista conoció que este capítulo arrancó después de que la magistrada Cristina Lombana radicó una queja ante el Comité de Convivencia Laboral del alto tribunal, donde se atienden casos entre servidores, contra su colega, el magistrado César Reyes, por el supuesto acoso que habría venido sufriendo al interior de la Sala de Instrucción de la Corte.

La magistrada Marjorie Zúñiga, presidenta del Comité de Convicencia de la Corte Suprema. | Foto: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El magistrado Reyes es el actual presidente de esa Sala y volvió a repetir periodo en ese cargo, después de que sus colegas lo eligieran de nuevo; sin embargo, la magistrada Lombana está a punto de cumplir su periodo en la Corte y nunca presidió la Sala de Instrucción, algo que ha llamado la atención, teniendo en cuenta que la mayoría de los magistrados de esa sección ocuparon ese puesto.

La magistrada Lombana, quien se vio envuelta recientemente en una controversia política con el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que su compañero Reyes la estaría acosando laboralmente porque presuntamente estaría desconociendo su trabajo, no estaría agendando los casos que maneja y la situación habría afectado la convivencia de la propia Sala.

Una conciliación que terminó en el Congreso

SEMANA conoció que, después de la queja que Lombana presentó contra su propio compañero, el Comité de Convivencia Laboral de la Corte Suprema de Justicia los citó a una conciliación que fue rechazada de plano por el magistrado César Reyes, al parecer, argumentando que esa instancia no era su juez natural.

Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. | Foto: La Sala Plena de la Corte Suprema en la primera rendición de cuentas de Luz Adriana Camargo al frente de la Fiscalía General.

Por eso, los magistrados de ese alto tribunal decidieron en la pasada Sala Plena llevar el caso ante la instancia que los investiga, y esa decisión provocó que los magistrados Marjorie Zúñiga y Carlos Solorzano, integrantes del Comité de Convivencia, llevaran la queja ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El Congreso de la República ahora será el encargado de investigar el presunto acoso laboral que denunció la magistrada Cristina Lombana contra su colega César Reyes, actual presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

La relación rota

Esta no es la primera vez que se habla de las tensiones que hay entre los magistrados César Reyes y Cristina Lombana, pero sí saca a flote los graves problemas de convivencia que hay al interior de la Sala de Instrucción, la instancia que investiga nada más y nada menos que a los congresistas de la República.

Recientemente, esa ruptura quedó en evidencia después de que Lombana denunció a sus colegas César Reyes y Misael Rodríguez, por supuestamente extralimitarse en sus funciones luego de que les habrían ofrecido beneficios a implicados en el escándalo de la UNGRD que no tenían fuero.

Magistrados Misael Rodríguez, Cristina Lombana y César Reyes. | Foto: Magistrados Misael Rodríguez, Cristina Lombana y César Reyes.

Aunque la Corte solo investiga a quienes tienen esa protección especial que los exime de los tribunales ordinarios, fuentes de la Sala de Instrucción explicaron en su momento que la idea era coordinar con la Fiscalía esos beneficios para no aforados, a cambio de que entregaran información que permitiera procesar a los congresistas salpicados en ese caso.

Lombana también ha tenido en su despacho varias investigaciones que le llegaron por reparto contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, y que han terminado en el despacho de su colega César Reyes, a raíz de las recusaciones que ha radicado el mismo alto funcionario.

Los dos magistrados han protagonizado tensiones de grueso calibre en casos como el de presunta manipulación de testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando aún seguía en manos de la Corte Suprema.

En esa época, para el año 2020, Lombana estuvo cuestionando a Reyes por el supuesto vínculo que tuvo como consultor de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), y una presunta relación laboral o personal que habría tenido con la esposa del congresista Iván Cepeda, quien hace parte del proceso contra el expresidente Uribe.

A Lombana le han quitado varios procesos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por haber trabajado en la oficina del abogado Jaime Granados, defensa del exmandatario, y algunos han terminado en el despacho de César Reyes, hoy considerado como uno de sus mayores contradictores al interior de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.