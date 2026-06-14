Confirman que el extranjero capturado por abusar, presuntamente de un niño en Bogotá, estaba con otros dos menores en el apartamento

Crece la consternación en Bogotá por el caso de un extranjero que fue capturado por abusar presuntamente de un menor de edad en el norte de la ciudad.
La Policía confirmó la presencia de tres menores de edad en el apartamento donde un extranjero habría abusado de un niño en el norte de Bogotá; así lo indicó el coronel Norberto Caro, jefe de protección de la Policía de Bogotá. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/V87Mg2iREL— Revista Semana (@RevistaSemana) June 14, 2026
El hecho fue registrado por transeúntes, que quedaron en shock al ver cómo el sujeto desde un balcón habría cometido el hecho aberrante contra un niño.
La Policía de Bogotá confirmó que en el apartamento donde se encontraba el extranjero fueron encontrados otros dos menores de edad, es decir, que en el sitio estaban niños de 4, 7 y 15 años.
“En coordinación con infancia y adolescencia, se ingresa al apartamento, y es así que se encuentran 3 menores de edad de 4, 7 y 15 años, los cuales son trasladados al centro asistencial médico más cercano para que reciban atención médica”, indicó el coronel Norberto Caro, Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá.
La Policía reveló un video de la captura del extranjero que habría abusado de un niño en Bogotá. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/RKVp4Lkadf— Revista Semana (@RevistaSemana) June 14, 2026
En desarrollo…