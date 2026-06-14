Nación

Confirman que el extranjero capturado por abusar, presuntamente de un niño en Bogotá, estaba con otros dos menores en el apartamento

La Policía de Bogotá confirmó que en el lugar donde fue capturado habían tres niños de 4, 7 y 15 años de edad.

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Redacción Semana
14 de junio de 2026 a las 5:18 p. m.
Captura del presunto abusador de niños en Bogotá.
Captura del presunto abusador de niños en Bogotá. Foto: Policía

Crece la consternación en Bogotá por el caso de un extranjero que fue capturado por abusar presuntamente de un menor de edad en el norte de la ciudad.

El hecho fue registrado por transeúntes, que quedaron en shock al ver cómo el sujeto desde un balcón habría cometido el hecho aberrante contra un niño.

La Policía de Bogotá confirmó que en el apartamento donde se encontraba el extranjero fueron encontrados otros dos menores de edad, es decir, que en el sitio estaban niños de 4, 7 y 15 años.

“En coordinación con infancia y adolescencia, se ingresa al apartamento, y es así que se encuentran 3 menores de edad de 4, 7 y 15 años, los cuales son trasladados al centro asistencial médico más cercano para que reciban atención médica”, indicó el coronel Norberto Caro, Jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Bogotá.

En desarrollo…