MEDELLÍN

Capturan en Medellín a presunto abusador de una menor, quien era hermana de su pareja

La niña de 12 años vivía en la misma vivienda que el sujeto.

Redacción Nación
17 de febrero de 2026, 10:12 a. m.
Captura de presunto abusador en Medellín.
Captura de presunto abusador en Medellín. Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportó que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue capturado un individuo señalado de abusar sexualmente de una menor de 12 años, quien es hermana de su pareja sentimental.

De acuerdo con las autoridades, dicho individuo es requerido por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

Julián Pinilla, el chico de la ruana, denunció a presunto abusador que llevó de viaje: “Tenía antecedentes”

“El procedimiento fue adelantado por hombres y mujeres de la Unidad Básica de Investigación Criminal adscrita a la Seccional de Protección y Servicios Especiales, quienes durante seis meses recolectaron los elementos materiales de prueba que permitieron a la fiscalía solicitar a un juez de la República la orden de captura de este hombre de 33 años de edad”, indicaron desde la Metropolitana del Valle de Aburrá, Antioquia.

El sujeto fue capturado en plena vía pública del barrio Santa Cruz, en Medellín.

Según la investigación de las autoridades, el presunto abusador residía en la misma vivienda de la menor, teniendo en cuenta su cercanía familiar. También se estableció que, además de presuntamente abusar de la niña, la habría amenazado para obligarla a guardar silencio.

“En el desarrollo de la investigación, los uniformados lograron documentar al menos cuatro hechos ocurridos al interior del domicilio desde el año 2024, elementos probatorios que permitieron avanzar en el proceso de judicialización”, agregaron las autoridades.

Tras ser capturado, el sujeto quedó a disposición de la Fiscalía y, de ser hallado culpable, podría afrontar una pena de prisión de hasta 13 años.

“La Policía Nacional mantiene firme el compromiso de proteger la niñez y adolescencia, e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que vulnere la integridad de nuestros niños y niñas a través de la línea 141 del ICBF o la línea 123″, invitaron desde la Policía.

Quien se pronunció al respecto fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien llamó “depravado” al presunto abusador capturado.

Cayó el ‘terror’ de San Gil, presunto abusador sexual que tenía azotadas a las mujeres

“Otro depravado más. Nuestra Policía logró la captura de un hombre de 33 años, requerido por el delito de actos sexuales con menor de 12 años agravado. Este depravado aprovechaba su cercanía familiar con la víctima y realizaba tocamientos en zonas genitales, además de amenazarla de muerte para mantener el silencio sobre los abusos. En lo que va corrido del año ya van 12 capturas por este delito. Que caiga todo el peso de la ley sobre este depravado. No permitiremos que se vulneren los derechos de nuestros niños y niñas”, dijo Gutiérrez a través de su cuenta en X.

