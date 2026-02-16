Gente

Julián Pinilla, el chico de la ruana, denunció a presunto abusador que llevó de viaje: “Tenía antecedentes”

El creador de contenido dio importante alerta en reciente video.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

16 de febrero de 2026, 9:23 p. m.
Julián Pinilla denunció a seguidor.
Julián Pinilla denunció a seguidor. Foto: Instagram @julianpinillaa - Semana

Julián Pinilla, uno de los creadores de contenido con mayor crecimiento y exposición digital en el país, sorprendió a sus millones de seguidores con el último video que publicó en su cuenta de Instagram. En medio de lágrimas, El chico de la ruana detalló la preocupante situación que vivió con uno de sus seguidores, a quien llevó de viaje a Guatemala.

“Acaba de pasar algo que no pensé que fuera a pasar. Yo siempre traigo personas de viaje, esta vez me traje a alguien a Guatemala. Resultó ser que era un acosador sexual. Estaba acosando a Yina (su pareja), acosando a Kat, la chica de las que estaba con nosotros. De verdad, yo intento actuar de buen corazón para que las personas vivan una buena experiencia”, dijo frente a las cámaras.

Julián Pinilla es más conocido como 'el chico de la ruana' en redes sociales. Foto: Instagram @julianpinillaa
Julián Pinilla, conocido como 'el chico de la ruana'. Foto: Foto: Instagram @julianpinillaa

A través del video, y grabando algunos de los teléfonos celulares de las mujeres del equipo que se encontraban disfrutando del viaje, Julián mostró conversaciones con fuertes mensajes en los que el seguidor las estaría acosando con contenido de carácter íntimo, sexual y violento.

“El man le enviaba mensajes súper grotescos, muchísimas cosas grotescas a las chicas. Se las mostraba, las grababa. Hoy estamos aquí en la estación de policía porque no lo aguantamos más, se pasó. Le envió un mensaje a Yina que quería besarla y esperaba que nosotros nos durmiéramos para poderles mostrar eso. Uno nunca sabe, nos terminamos dando cuenta que la persona tenía muchos antecedentes”, manifestó.

Gente

Melina Ramírez protagonizó momento junto a la expareja de su esposo en el Carnaval de Barranquilla, ¿de quién se trata?

Gente

Juliana reveló en SEMANA importantes detalles de su concierto en Bogotá: “No lo había dicho antes”

Gente

Jay Torres habló en SEMANA y tomó partido en la disputa de Alexa Torrex y Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Un caballero”

Gente

Estas cifras lo harían ganar la lotería este martes, 17 de febrero; según Walter Mercado

Gente

Integrantes de Morat sufren ataque por parte de una mujer que se identifica como “animal”; ¿qué son los ‘therian’?

Gente

Video viral: Luis Díaz y su familia bailaron al ritmo de ‘Chévere’

Gente

Exclusivo SEMANA: Juan Carlos Arango rompe el silencio antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos’. “Están al borde de irse a los golpes”, dijo

Gente

Desconcierto por decisión radical de Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos 3′; le daría giro al juego: “Me voy”

Gente

Julián Pinilla, el chico de la ruana, hizo realidad el sueño de una familia campesina en Villapinzón, Boyacá

Gente

El video viral de Camilo Cifuentes y Julián Pinilla: así ayudaron a una mujer y su hija

Julián Pinilla, el chico de la ruana, hizo realidad el sueño de una familia campesina en Villapinzón, Boyacá

Adicionalmente, compartió detalles del reporte que le entregaron las autoridades con respecto a los antecedentes del hombre, quien terminó capturado por la Policía de Guatemala.

“Tiene reporte de abuso sexual contra personas LGTBI, en otro que portaba machete, en otro que portaba cuchillo y en otro que portaba navajas por montones”, afirmó el agente.

El video viral de Camilo Cifuentes y Julián Pinilla: así ayudaron a una mujer y su hija

Finalmente, hizo una reflexión sobre la situación y se mostró preocupado por la seguridad de las mujeres que puedan llegar a encontrárselo en el futuro.

“Gracias a Dios no pasó nada. Es un reciclador que encontramos en Chía, tengan cuidado, no lo puedo mostrar por temas legales. Creo que lo que más me duele es que este man le quitó la oportunidad a alguien que de pronto sí se lo merecía, venir a conocer y disfrutar de esto, de los paisajes y una experiencia inolvidable. La verdad, una persona de estas no puede estar así como así por la calle. Era el mensaje y de verdad voy a intentar no confiar un poco más en la gente porque mira”, finalizó.

Más de Gente

Melina Ramírez y la exesposa de Juan Manuel Mendoza captan la atención en la Batalla de Flores

Melina Ramírez protagonizó momento junto a la expareja de su esposo en el Carnaval de Barranquilla, ¿de quién se trata?

Juliana cantará por segunda vez en el Movistar Arena de Bogotá.

Juliana reveló en SEMANA importantes detalles de su concierto en Bogotá: “No lo había dicho antes”

Jay Torres, recién eliminado de ‘La casa de los famosos’.

Jay Torres habló en SEMANA y tomó partido en la disputa de Alexa Torrex y Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Un caballero”

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina.

Estas cifras lo harían ganar la lotería este martes, 17 de febrero; según Walter Mercado

La subcultura digital que genera conversación tras incidente de Morat en Argentina

Integrantes de Morat sufren ataque por parte de una mujer que se identifica como “animal”; ¿qué son los ‘therian’?

Luis Díaz y su familia.

Video viral: Luis Díaz y su familia bailaron al ritmo de ‘Chévere’

el actor confiesa su verdadera estrategia para 'sobrevivir' al encierro en el reality 2026

Exclusivo SEMANA: Juan Carlos Arango rompe el silencio antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos’. “Están al borde de irse a los golpes”, dijo

Juanda Caribe recibió visita en 'La casa de los famosos'.

Desconcierto por decisión radical de Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos 3′; le daría giro al juego: “Me voy”

Así reaccionó el esposo de Johanna Fadul a su expulsión de 'La casa de los famosos'.

Johanna Fadul reveló la verdad detrás de su relación con Juanse Quintero: “No mueve ni un dedo”

Noticias Destacadas