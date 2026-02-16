Julián Pinilla, el chico de la ruana, denunció a presunto abusador que llevó de viaje: “Tenía antecedentes”

Julián Pinilla, uno de los creadores de contenido con mayor crecimiento y exposición digital en el país, sorprendió a sus millones de seguidores con el último video que publicó en su cuenta de Instagram. En medio de lágrimas, El chico de la ruana detalló la preocupante situación que vivió con uno de sus seguidores, a quien llevó de viaje a Guatemala.

“Acaba de pasar algo que no pensé que fuera a pasar. Yo siempre traigo personas de viaje, esta vez me traje a alguien a Guatemala. Resultó ser que era un acosador sexual. Estaba acosando a Yina (su pareja), acosando a Kat, la chica de las que estaba con nosotros. De verdad, yo intento actuar de buen corazón para que las personas vivan una buena experiencia”, dijo frente a las cámaras.

Julián Pinilla, conocido como 'el chico de la ruana'. Foto: Foto: Instagram @julianpinillaa

A través del video, y grabando algunos de los teléfonos celulares de las mujeres del equipo que se encontraban disfrutando del viaje, Julián mostró conversaciones con fuertes mensajes en los que el seguidor las estaría acosando con contenido de carácter íntimo, sexual y violento.

“El man le enviaba mensajes súper grotescos, muchísimas cosas grotescas a las chicas. Se las mostraba, las grababa. Hoy estamos aquí en la estación de policía porque no lo aguantamos más, se pasó. Le envió un mensaje a Yina que quería besarla y esperaba que nosotros nos durmiéramos para poderles mostrar eso. Uno nunca sabe, nos terminamos dando cuenta que la persona tenía muchos antecedentes”, manifestó.

Adicionalmente, compartió detalles del reporte que le entregaron las autoridades con respecto a los antecedentes del hombre, quien terminó capturado por la Policía de Guatemala.

“Tiene reporte de abuso sexual contra personas LGTBI, en otro que portaba machete, en otro que portaba cuchillo y en otro que portaba navajas por montones”, afirmó el agente.

Finalmente, hizo una reflexión sobre la situación y se mostró preocupado por la seguridad de las mujeres que puedan llegar a encontrárselo en el futuro.

“Gracias a Dios no pasó nada. Es un reciclador que encontramos en Chía, tengan cuidado, no lo puedo mostrar por temas legales. Creo que lo que más me duele es que este man le quitó la oportunidad a alguien que de pronto sí se lo merecía, venir a conocer y disfrutar de esto, de los paisajes y una experiencia inolvidable. La verdad, una persona de estas no puede estar así como así por la calle. Era el mensaje y de verdad voy a intentar no confiar un poco más en la gente porque mira”, finalizó.