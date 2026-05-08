“Nadie la recibía”: el noble gesto de Julián Pinilla para salvar a una perrita de la calle

Si se trata de animales, también hay historias de rescates que devuelven la fe en la humanidad, ya que los casos de maltrato hacia las mascotas aumentan tanto en Colombia como en el mundo entero.

“Antes me daba vergüenza usar la ruana”, Julián Pinilla habla sobre su camino en redes sociales

En los últimos años, el nombre de Julián Pinilla se ha tomado las redes sociales. El influencer, también conocido como El chico de la ruana, conquista con su contenido al mostrarse orgulloso de su tierra, y sobre todo al mostrar las ayudas que le brinda tanto a personas como a animales.

En los últimos días, Julián publicó un video en su cuenta de Instagram en el que mostró cómo rescató a una perrita que estaba abandonada, le brindó cuidados veterinarios, baño, alimentación y, además, le consiguió una familia.

“Si no dice nada, le regalo una ruana y le consigo una familia”, dijo Julián, ya que esta es una marca personal de sus videos, y añadió: “¿Qué hace por aquí solita? Voy a cambiarle la vida, venga, berriondita. Acaba de ganar, la felicito, china”.

Julián Pinilla ( El de la Ruana ). Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Al mostrar cómo fue el proceso de cuidado y recuperación de la cachorra, el influencer dio una reflexión de cuál, según él, es la razón de que haya perros abandonados, sobre todo en pueblos y carreteras.

“Creo que el único defecto de ella era que confiaba en todo el mundo, pero nadie la recibía. Ella es consecuencia de esos perritos que dan crías en veredas y la gente va y los bota al pueblo; ella es una de ellas, pero hoy vamos a cambiarle la vida”, afirmó.

Luego de recibir el baño, medicina, vacunas y mucho amor, Julián mostró el resultado de cómo quedó la cachorra a la que llamaba Panela: “Vea, lo que necesitaba la berriondita era un buen baño; eso quedó vacunada, listica para su nueva familia, pero le falta algo, le falta comida y una ruana”, señaló.

Estando al lado de Gina, su novia, afirmaron ante cámara que despegarse de la perrita fue muy difícil, por lo que se les dificulta mucho ser hogar de paso, pues se adaptan fácilmente a los animales.

“Es muy duro porque obviamente es muy juiciosita y, pues, da obviamente tristeza porque estaba en la calle […] No servimos para ser hogar de paso. Nos estamos encariñando con esta berrionda”, dijeron.

En cuanto a su nuevo hogar, Julián dio detalles y afirmó que Panela se quedaba en muy buenas manos: “Les cuento que la familia es una familia bien bonita de Villa de Leyva, tienen una casa campestre y se vinieron acá a recoger a la berriondita […] Sé que va a estar en excelentes manos”, afirmó.

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Al final del video, la nueva dueña de Panela habló y se comprometió a cuidar de la cachorra que ahora hace parte de su familia: “El amor que tengo para entregarle es muchísimo, entonces me comprometo a que ella va a estar en unas excelentes manos”, dijo.

Por último, Julián dejó un mensaje de conciencia con el que busca que las personas estén más atentas a los animales y no los abandonen como a Panela: “Esterilicemos, cuidemos a nuestras mascoticas para que no sigan pasando casos como el de esta berrionda que estaba abandonada”, concluyó, ganándose la admiración de todos sus seguidores, quienes le agradecieron por la labor que hizo y por brindarle una oportunidad a la perrita.