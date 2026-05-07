Más de 80 perritos rescatados y una deuda millonaria: el angustioso llamado de refugio animal en Colombia

La fundación y página de rescate animal “Adóptame Colombia” lanzó un desesperado llamado de ayuda tras atravesar una de las crisis más difíciles desde que inició su labor hace siete años rescatando perros abandonados, atropellados y maltratados.

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Según relataron sus creadores a través de redes sociales, actualmente enfrentan una deuda superior a los 8 millones de pesos en gastos veterinarios, medicamentos, hospitalizaciones y procedimientos médicos de varios animales que han sido rescatados en condiciones críticas.

“Llevamos semanas rescatando perritos atropellados, golpeados, abandonados y en estados demasiado delicados”, expresaron en una publicación que rápidamente comenzó a compartirse entre amantes de los animales.

La historia del proyecto comenzó hace siete años, cuando una joven llamada Isabella Bernal, amante de los perros desde pequeña, decidió abrir una página en Instagram con el objetivo de incentivar la adopción de animales.

Inicialmente compartía imágenes y publicaciones de perros que necesitaban hogar, pero con el paso del tiempo la iniciativa empezó a crecer y a ganar reconocimiento en redes sociales.

Gracias a la visibilidad alcanzada, la creadora de “Adóptame Colombia” empezó a trabajar junto a distintos albergues y rescatistas independientes que no contaban con suficientes recursos económicos para sostener los casos que recibían diariamente.

“Empecé a apadrinar albergues y ayudar con casos de rescate. En este momento ha sido un mes muy complicado porque muchos de los casos que hemos recibido son de perritos atropellados”, contó a Semana.

Uno de los refugios (ubicados en Cali y Girardot) con los que trabaja está liderado por Harold Pico, un joven rescatista que, según relató la fundación, ha sido clave en el salvamento de decenas de animales.

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La organización explicó que varios de los animales necesitan cirugías urgentes, amputaciones, exámenes especializados y tratamientos permanentes, situación que ha desbordado la capacidad económica del refugio.

“A veces sentimos que ya no podemos más, pero verlos luchar por vivir nos hace seguir adelante”, escribieron en la publicación.

Ante la compleja situación, la fundación pidió apoyo económico y también ayuda compartiendo la información en redes sociales, apadrinando perros o comprando productos que venden para financiar parte de los rescates.

“Si cada persona que ve esta publicación donara aunque sea 5.000 o 10.000 pesos, podríamos respirar un poco y continuar salvando vidas”, agregaron.

La fundación habilitó varios canales para recibir ayudas económicas:

Bancolombia (Ahorros): 716-629382-91

Llave Bancolombia: @isabella6462

Banco de Bogotá (Ahorros): 142292721

Nequi / Daviplata: 311 670 7858

Dale (Grupo Aval): @DLIBA462

PayPal: @adoptamecali o a nombre de Isabella Bernal Arroyo

Además, indicaron que las personas también pueden apoyar compartiendo las publicaciones, enviándolas a familiares y amigos o apadrinando alguno de los perros rescatados.