Alerta en Copacabana: 280 mascotas necesitan un milagro para no ser desalojadas

La continuidad del refugio animal Huella Vital, ubicado en el municipio de Copacabana, Antioquia, atraviesa una de las crisis más graves de la historia de su funcionamiento. Un total de 235 perros y 45 gatos rescatados se encuentran en riesgo debido a una orden de desalojo, mientras la organización enfrenta una deuda superior a los 200 millones de pesos.

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El albergue ha dedicado años al rescate y cuidado de animales abandonados o en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la disminución de donaciones y aportes ha dificultado el sostenimiento de la operación, al punto de generar incumplimientos en el pago del arriendo del predio donde actualmente funciona el refugio.

Debido al incumplimiento de los pagos, un juez ordenó el desalojo del predio La Valeria, en la vereda El Cabuyal, el cual la Alcaldía tendrá que hacer efectivo en las próximas horas, dejando a cientos de mascotas sin un lugar en el que refugiarse.

La alternativa encontrada se ubica en el municipio de Barbosa, a unos 25 kilómetros de la actual ubicación. Sin embargo, el traslado representa un desafío económico de gran magnitud que el albergue no puede costear en el momento.

La deuda se debería en gran parte a la disminución de donantes y benefactores que puedan contribuir a la causa. Ana Cecilia Henao, fundadora del lugar, afirmó en entrevistas con otros medios que sostener un refugio animal de tan gran magnitud es una tarea complicada, que requiere de un financiamiento con el que no cuenta actualmente.

A esta situación se suman los elevados costos diarios de mantenimiento de cada animal, que necesita comida, agua y, en algunos casos, medicinas para tratar las diferentes necesidades que tenga cada uno.

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Además, el proceso de traslado demandaría la contratación de veterinarios, auxiliares y vehículos especializados para garantizar el bienestar de los animales durante el recorrido, lo que elevaría aún más el costo de esta acción.

Para intentar alcanzar los objetivos económicos que se requieren diariamente, Huella Vital ha realizado diferentes rifas en las que la comunidad puede participar, con el propósito de brindar acompañamiento y recursos a los animales del refugio.

Por la situación actual, todavía no se tiene certeza sobre cuál será el futuro de este albergue y de los perros y gatos que lo conforman, por lo que se le ha hecho una invitación a las personas para que, si tienen la posibilidad de aportar con diferentes donaciones, lo hagan a través de los diferentes canales del refugio, los cuales se podrán encontrar en las redes sociales de Huella Vital.