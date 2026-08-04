El Ideam prevé lluvias de moderadas a fuertes en buena parte del país, mientras que departamentos de la región Caribe enfrentarán altas temperaturas y una sensación térmica elevada durante la jornada.

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Estas son las regiones y ciudades donde lloverá, según el Ideam

El pronóstico para las próximas 24 horas anticipa lluvias de moderadas a fuertes en amplias zonas del país, especialmente en las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía.

Al mismo tiempo, el Ideam prevé temperaturas elevadas y alta sensación térmica en varios departamentos de la Costa Caribe.

Durante las próximas 24 horas, Colombia mantendrá un panorama meteorológico marcado por fuertes precipitaciones en buena parte del territorio nacional.

Algunos sectores del Caribe y del centro de la región Andina registrarán condiciones más secas.

Sobre el mar Caribe colombiano, especialmente en su zona central y occidental, se pronostican lluvias moderadas y localmente fuertes durante la noche y la madrugada.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también son probables lloviznas y lluvias ligeras a moderadas, con mayor intensidad sobre el área marítima.

En la región Andina predominará un cielo entre parcial y mayormente nublado.

Las lluvias más significativas se concentrarán en el norte, oriente y occidente de Antioquia, el norte y sur de Santander, Risaralda, el norte de Norte de Santander y el oriente de Boyacá, principalmente durante la noche y la madrugada.

También se preveen lluvias ligeras y moderadas en sectores de Caldas, Quindío, el oriente y occidente de Cundinamarca, así como en el sur y oriente del Huila durante la tarde y la noche.

En contraste, amplias zonas de Tolima, el centro de Cundinamarca, el centro de Boyacá y el occidente del Huila mantendrán condiciones de tiempo seco durante la mayor parte del día.

En la región Pacífica persistirá un ambiente mayormente nublado con lluvias moderadas y fuertes en amplios sectores de Chocó y el occidente del Valle del Cauca.

Durante la tarde y la noche, estas precipitaciones también alcanzarán el occidente del Cauca y el centro y occidente de Nariño, mientras que el centro y oriente de estos dos departamentos tendrán lluvias más aisladas y de corta duración.

El Ideam también pronostica lluvias moderadas y fuertes en sectores de la Orinoquía y la Amazonía, especialmente en Vichada, Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés y Caquetá.

Además, advirtió que las temperaturas máximas estarán por encima de lo habitual en varios departamentos de la región Caribe y algunos valles interandinos, lo que favorecerá una alta sensación térmica durante la tarde.

Finalmente, la entidad prevé bajas concentraciones de polvo del Sahara sobre el oriente del mar Caribe colombiano durante la noche.

En Bucaramanga se espera una mañana con tiempo seco y cielo parcialmente nublado, mientras que en la tarde y la noche aumentará la nubosidad con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas. Foto: Getty Images

El clima en las principales ciudades de Colombia