Estos son los detalles que se conocen del crimen de un empresario del aguacate en Las Palmas, en Envigado

Con “bastantes pruebas” cuentan las autoridades para dar con los dos sicarios que ultimaron en las últimas horas a un empresario de las frutas y el aguacate en un reconocido mall del alto de Las Palmas, en Envigado, Antioquia.

Así lo aseguró Ricardo Vásquez González, el secretario de Seguridad de ese municipio, quien reveló a través de un video detalles de lo ocurrido.

Según el funcionario, Julián Escobar Jiménez, de 38 años, fue baleado cuando intentaba subir a su camioneta blindada, una Toyota TLX color gris.

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Medios locales aseguraron que los sicarios le hirieron con una pistola en más de 20 oportunidades, lesiones que le quitaron la vida al instante, a eso de las 8:50 de la mañana de ayer, lunes 3 de agosto.

Luego de cometer el crimen, los dos sicarios, que según las primeras versiones cubrían sus rostros con cascos para moto, abordaron un vehículo Logan y lo abandonaron a un kilómetro de distancia, en la glorieta de Sancho Paisa.

Allí, pudieron establecer las autoridades, abordaron un bus con destino al municipio de El Retiro, en el oriente antioqueño.

“Hay bastantes pruebas técnicas, huellas, testigos presenciales, con lo cual esperamos que las autoridades judiciales y policiales logren un esclarecimiento”, dijo el secretario de Seguridad de Envigado.

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Tras lo sucedido, se conoció que los delincuentes partieron del municipio de Bello, hacia las 5:00 a. m., circundaron por varios minutos en inmediaciones de Las Palmas en el Logan, identificado con unas placas falsas.

De la víctima se supo que había ido a cumplir supuestamente una cita de trabajo, después de haber dejado a sus hijos en el jardín, y que acababa de hacer uso de un cajero electrónico.

En sus redes sociales, Julián se presentaba como un hombre de experiencia en dirección de negocios y estrategia, particularmente en la exportación de aguacate hass, en el mercado del azúcar, los metales y las inversiones bursátiles.

Una de las empresas a las que estaba ligado es Coltrópicos, de la que fue uno de sus fundadores.

Comunicado de Coltrópicos tras asesinato de uno de sus fundadores, Julián Escobar Jiménez. Foto: Redes sociales

La compañía, al enterarse de lo sucedido, emitió un comunicado: “Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de Julián Escobar, fundador de nuestra empresa. Su visión, esfuerzo incansable, dedicación y compromiso fueron la base sobre la cual se construyó esta compañía y el legado que hoy nos inspira”, dijo.

“En este momento de tristeza, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Honramos su memoria y agradecemos el invaluable aporte que realizó para hacer de esta organización lo que es hoy”, añadió.

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Las autoridades indagan para establecer no solo los móviles sino los responsables del crimen, para saber si el caso tiene origen en algunas de las denuncias que él mismo había interpuesto ante la Fiscalía o amenazas en su contra.