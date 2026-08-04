La justicia le ordena al Ejército entregarle información a SEMANA, que había sido negada, sobre el caso del general Federico Mejía

El Tribunal Administrativo del Cauca falló a favor de SEMANA y le ordenó al Ejército entregar información que en una primera instancia había sido negada argumentando que era reservada.

Fallo del Tribunal de Cauca sobre acceso a la información reservada del Ejército. Foto: Suministrado a SEMANA.

La corporación judicial evaluó el caso y consideró que el Ejército, al irse el caso a instancias judiciales, “no logró acreditar la configuración de un daño presente, probable y específico como lo exigen la norma y la jurisprudencia constitucional; como tampoco demostró que la información era clasificada y reservada, se trata de información pública a la que puede tener acceso el periodista”.

El Ejército había elevado a rango de secreto el caso del general Federico Mejía, quien ordenó liberar a un presunto traficante de cocaína y, para ello, usó bienes del Estado como helicópteros y personal militar de la Tercera División.

El Tribunal indicó que en instancias judiciales el Ejército no logró acreditar que la información era de carácter reservado. Foto: Suministrada a SEMANA.

La sentencia el alto tribunal le recordó al Ejército que: “Conforme a nuestra Carta Política , todos tenemos derecho a acceder a la información pública, entendiéndose esta, como aquel contenido que es producido por cualquier entidad del Estado, en ejercicio de sus funciones y que se ve representada en un documento (escrito, audiovisual, fotografías, etc). Señala la misma Constitución, será el legislador, mediante ley, quien determine cuales informaciones o documentos tienen el carácter de reservados”.

En otro aparte de la sentencia, el Tribunal del Cauca reiteró la importancia del acceso a la información. “Destaca que el acceso a la información pública es una manifestación esencial de la libertad de información. Conforme a la Ley 1712 de 2014, toda información en poder de las entidades públicas se presume pública bajo el principio de máxima publicidad, por lo que las restricciones solo son válidas si están expresamente previstas en la ley o la Constitución, son excepcionales, proporcionales y debidamente justificadas”.

En un fallo de 12 páginas el Tribunal del Cauca explicó porque es importante el derecho al acceso a la información de las entidades del Estado. Foto: Suministrado a SEMANA.

La información que deberá entregar el Ejército hace referencia a los detalles de la operación militar en donde se encuentra vinculado el general Federico Mejía, sobre la orden que dio de liberar a un ciudadano que había sido capturado por la tropas con aparentemente 4.5 kilogramos de pasta base de cocaína en el departamento del Cauca.

Por este y otros casos, la Fiscalía séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia avanza en indagación contra el alto mando militar por los presuntos delitos de concierto para delinquir, peculado por aplicación oficial, y abuso de función pública.