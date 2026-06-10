Escándalo en el Ejército: Fiscalía abre nuevas indagaciones contra el general Federico Mejía por peculado y abuso de función pública

La situación del general Federico Mejía parece complicarse cada vez más en la Fiscalía General de la Nación. Fuentes del ente acusador le confirmaron a SEMANA que al alto oficial le abrieron otras indagaciones en su contra por dos graves delitos.

Es de recordar que sobre Mejía existe una indagación por su presunta participación en el delito de concierto para delinquir. Pues adicionalmente a este caso, la Fiscalía le abrió otras dos indagaciones por los delitos de peculado por aplicación oficial y abuso de función pública.

El general Federico Mejía, actual comandante de Educación y Doctrina del Ejército y responsable del fuerte militar de Tolemaida, entró en el radar de la Fiscalía tras las denuncias de SEMANA en donde militares bajo su mando habrían patrullado con presuntos paramilitares de Ortega, Cauca.

En los artículos de SEMANA se revelaron chats del general Mejía con pobladores que estarían detrás de los patrullajes conjuntos entre militares y población civil armada.

El otro caso por el cual la Fiscalía decidió actuar contra el general Mejía, fue el de la operación de liberación que puso de un presunto traficante de cocaína en el Cauca, esto bajo las órdenes del alto oficial.

La pruebas reveladas por SEMANA dejan en evidencia que el general Mejía dio ordenes para que las tropas que habían capturado al presunto traficante lo liberaran.

En el operativo de liberación ordenada por Mejía, el Ejército tuvo que utilizar dos helicópteros para llevar a cabo la polémica misión.

Documento de la fiscalía en el caso del general Federico Mejía y la indagación en su contra por su presunta participación en concierto para delinquir. Foto: API

El caso del general Mejía ha tomado relevancia dentro de los cuarteles militares y en medio del polémico retiro del Ejército del general Erick Rodríguez, sobre quien no había investigaciones judiciales públicamente conocidas, pero el presidente Gustavo Petro ordenó que fuera retirado.

Rodríguez había denunciado la carnetización de los grupos criminales contra los pobladores en plena campaña política de la primera vuelta presidencial.

Es de recordar que en el caso del general Mejía, la propia contrainteligencia militar ha desarrollado misión de trabajo por su presunta relación con grupos criminales del Guaviare.