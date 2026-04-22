Una respuesta inesperada dio el actual comandante de Educación y Doctrina del Ejército, el general Federico Mejía, quien se encuentra involucrado en un escándalo de talla mayor al haber ordenado, como se demuestra en documentos firmados por él, la liberación de un presunto traficante de cocaína en el Cauca y además haber usado dos helicópteros de las Fuerzas Militares.

El general Federico Mejía firmó un documento en el que admitió que el Comando Específico del Cauca, que él lideraba, sí ordenó liberar a un presunto traficante de cocaína. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

En los documentos firmados por el propio general Mejía, él afirma que la sustancia encontrada al presunto traficante de cocaína podría ser pasta de base de coca.

Así se puede leer en varios extractos del documento que el mismo general Mejía le envió en su momento, en octubre de 2025, al entonces comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo.

En este otro documento firmado por el general Federico Mejía, insiste en que la sustancia encontrada al capturado era posiblemente pasta base de cocaína. Foto: Suministrada a Semana.

Allí, el general Mejía reconoce que las tropas capturaron a una persona, y que además portaba lo que serían 4,5 kilogramos de pasta base de coca.

En el documento, el general Mejía admite además que, por riesgo de una asonada, ordenó liberar al presunto traficante de cocaína, que había sido capturado por unidades del Ejército especializadas contra el narcotráfico en el Cauca, con la sustancia que posiblemente era pasta de base de cocaína.

En este documento firmado por el general Federico Mejía, él señala que las tropas capturaron a una persona con posible material ilícito. (Pasta base de cocaína). Foto: Suministrada a Semana.

“En consecuencia, la orden de liberar al sujeto por parte del Comando Específico del Cauca como el proceder de la Brigada Contra el Narcotráfico n.° 3 y de su personal operativo, debe entenderse como una respuesta legítima, razonada y responsable ante una amenaza colectiva inminente, priorizando el interés superior de la vida humana sobre cualquier otra consideración”, dice el documento firmado por el propio general Federico Mejía.

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Sin embargo, el alto mando militar, quien hoy conduce la Educación y Doctrina del Ejército, aseguró a SEMANA que no hay pruebas técnicas concluyentes que indiquen qué clase de sustancia llevaba el capturado, por lo que él mismo ordenó liberarlo, como lo demuestra el documento que firmó.

“Es relevante indicar que, según la información reportada por los comandantes en terreno, no existía en ese momento una verificación técnica concluyente por parte de autoridad competente sobre la naturaleza de la sustancia incautada, lo cual refuerza que cualquier interpretación distinta debe ser analizada dentro del marco legal y probatorio correspondiente”, dijo el general Mejía a SEMANA.

En este documento firmado por el general Federico Mejía, le reporta al general Emilio Cardozo, entonces comandante del Ejército, que las tropas habían capturado a un sujeto al parecer con pasta base de cocaína. Foto: Suministrada a Semana.

SEMANA consultó con fuentes judiciales que confirmaron que, tras la orden del general Mejía de liberar al presunto traficante de cocaína, no se le pudo hacer la prueba técnica a la sustancia que llevaba el sujeto capturado por la unidad contra el narcotráfico desplegada en el Cauca.

Sobre este escándalo que sacude al Ejército Nacional, SEMANA supo que la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a varios militares que conocieron de la orden del general Mejía para relatar su versión sobre los hechos que se presentaron en febrero de 2024 en la vereda El Diamante, en El Plateado, Cauca.

El entonces comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo, sabía de la situación del general Federico Mejía. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Hay que mencionar que la Fiscalía contra el Narcotráfico de Popayán, Cauca, conocía del escándalo del general Federico Mejía.

El coronel Aldubar Herrera, comandante de la brigada contra el narcotráfico, denunció cómo el general Mejía le ordenó liberar al presunto traficante de cocaína.

“El comandante del CECAU (Comando Especifico del Cauca), señor brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, me ordena mediante llamada telefónica que debo regresar de inmediato al señor Melciades Guaca Armero a la vereda el Diamante con los 4,5 kg aproximadamente, al parecer, de pasta base de coca y en las mismas condiciones como se capturó”, relató el coronel Herrera.

SEMANA consultó recientemente al general Mejía sobre este caso y, pese a los documentos firmados por él, en los que admite que ordenó liberar al presunto traficante de cocaína, dijo que él no había dado esa orden.

“En ningún momento ordené la liberación de persona alguna, entre otras razones porque no ostentaba la competencia funcional directa sobre el procedimiento, no me encontraba en el sector de los hechos y no ejercía el mando táctico de la operación, la cual correspondía a una unidad tipo pelotón bajo comando de nivel batallón”, señaló.