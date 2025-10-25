“El Ejército protegiendo narcotraficantes”: la fuerte reacción de exdirector del CTI a escándalo del general Federico Mejía.

El exdirector del CTI de la Fiscalía, Julián Quintana, aseguró que el general del Ejército, Federico Mejía, habría incurrido en el delito de prevaricato al haber ordenado la liberación de un sujeto que fue capturado en flagrancia transportando pasta de base de cocaína.

Esta es la denuncia de un oficial del Ejército en la que relata cómo tuvieron que liberar a un presunto traficante de cocaína por orden del general Federico Mejía. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

“No existe justificación alguna frente a la conducta del general partiendo de un hecho y es que los deberes que tienen este tipo de servidores son que, si logran la captura de un delincuente, tienen que ponerlo sí o sí a disposición de autoridad competente”, señaló Quintana.

“En este caso, ¿qué vemos? Que no se puso ante la autoridad competente luego de hecha la captura y luego es regresado a su sitio donde lo capturaron, y esto es un delito, es un prevaricato y otro sinnúmero de delitos contra la administración”, señaló Quintana.

SEMANA reveló que el general Mejía argumentó, para liberar al capturado con la pasta base de cocaína, que se había hecho para evitar una asonada contra el Ejército en el Cauca, argumento que fue cuestionado por el exdirector del CTI.

General Federico Mejía, ordenó liberar a un traficante de cocaína en el Cauca. | Foto: EJERCITO NAC.

“Esa es una argumentación de la ciencia ficción. No es permitido, bajo ningún argumento de asonada, que un oficial del Ejército libere a un delincuente porque le van a hacer una asonada, y menos cuando el delincuente ya está en un batallón o en una edificación de las Fuerzas Militares. Eso es una cosa absurda, es ridículo pensarlo”, añadió Quintana.

Agregó que “si hay una sonada, pues, están los mecanismos, está la fuerza pública, está la Policía, el grupo antimotines, hay un sinnúmero de herramientas, pero devolver a un delincuente para evitar una asonada, eso no tiene ninguna coherencia o sentido. Repito, es una justificación de ciencia ficción y que al final me parece un argumento de defensa pobre”.

El escándalo

SEMANA reveló cómo en 2024, el general Federico Mejía autorizó el uso de un helicóptero del Ejército para liberar a un sujeto capturado transportando pasta de base coca en el Cauca, evitando que fuera judicializado por la Fiscalía. “Resulta extraño que ahora se estén utilizando los recursos del Ejército Nacional como los helicópteros para proteger bandidos”, manifestó Quintana.

El ex director del CTI Julián Quintana, dijo que el general Mejía pudo incurrir en delitos penales.

Agregó que la situación del general Mejía no es ajena a la crisis entre Petro y Trump. “Cómo ve el gobierno de Estados Unidos, que reprocha al Gobierno de Colombia que permitir que los grupos narcotraficantes comiencen a tener más poder en la región, este es un caso que da la razón a los Estados Unidos porque el Ejército está protegiendo narcotraficantes”, dijo el exalto funcionario de la Fiscalía.