Ejército confirmó que indagación por concierto para delinquir contra el general Federico Mejía, es por denuncias de SEMANA.

SEMANA reveló en primicia la confirmación de la apertura de indagación, por parte de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia contra el general del Ejército Federico Mejía, por la presunta comisión del delito de concierto para delinquir.

Tras la información revelada que salpica al alto mando militar, el Ejército expidió un comunicado en donde confirma los hechos y señala, además, que la indagación se debe a publicaciones que hizo SEMANA sobre presuntas alianzas de miembros de la institución bajo el mando de Mejía con posibles grupos paramilitares del Cauca.

Ejército confirma indagación contra el general Federico Mejía, por denuncias hechas por SEMANA. | Foto: Ejército

En el comunicado de prensa, la institución militar aclara que el general Erick Rodríguez, segundo comandante del Ejército, no fue quien radicó denuncia directa contra el general Mejía por estos hechos, como circuló a través de redes sociales.

“A la fecha el señor Mayor General Erik Rodríguez Aparicio no ha interpuesto denuncia en contra del señor Brigadier General Federico Alberto Mejía Torres”, señaló el Ejército.

Primicia: abren indagación por concierto para delinquir contra el general Federico Mejía, quien lideró la operación Perseo en el Cauca. | Foto: Archivo

Agregó la autoridad militar que: “La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación se inició con ocasión a la noticia publicada por la revista SEMANA, el día 4 de mayo de 2025, la cual fue de conocimiento público. De manera paralela, al interior del Ejército Nacional se adelantaron las actuaciones disciplinarias correspondientes. Asimismo, se tiene conocimiento que la Procuraduría General de la Nación inició actuación disciplinaria por la noticia anteriormente mencionada”.

La denuncia

SEMANA reveló videos y chats de la presunta relación de militares con posibles grupos paramilitares en la región de Ortega, en el departamento del Cauca.

La supuesta alianza ilegal se habría dado para combatir a las disidencias de las FARC que delinquen en dicha región del país y que afectan a la población civil.

Documento de la fiscalía en el caso del general Federico Mejía. | Foto: API

En los mensajes, incluso, se observa el diálogo entre el general Mejía y un sujeto de nombre Joselito, a quien lo relacionaban, presuntamente, por ser la persona que estaba armando a la comunidad para hacer patrullajes conjuntos con el Ejército.

Pero este no fue el único caso donde aparecen tropas bajo el mando del general Mejía salpicadas con posibles relaciones con grupos criminales.

SEMANA reveló también que, al inicio de la operación Perseo, que se tomó la región de El Plateado, al parecer habría existido una alianza ilegal entre militares e integrantes de las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco.