“Buenos días mi general Mejía, ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Acá pues llamándolo desde Ortega (Cauca), usted sabe que yo soy Joselito, lo que pasa es que estos bandidos, al parecer, como que ya están atacando otra vez, nuevamente, parece que han venido con toda la artillería, entonces necesito ponerlo al tanto, por si cualquier cosa me llama para hablar". El audio hace parte de un mensaje de voz que le envío Joselito al general Federico Mejía.

La presunta alianza entre grupos armados ilegales y el Ejército en el zona de Ortega, en el Cauca, parece que no es nueva. En otra conversación, Joselito habla con Berrío, quien es un sargento y comandante de pelotón.

El sargento Berrío acta la orden de Joselito, y le dice que las personas no tienen antecedentes penales, pero señala que tienen sospecha que son presuntos integrantes de las disidencias de las Farc.

En otro audio, Joselito reconoce que están armados y que no quieren gastar munición en combates de con las disidencias de las Farc.

“Qué le digo mi sargento, lo que pasa es que ahorita ha llegado harta guerrilla, y están que nos tiran desde allá el otro lado, nosotros estamos acá al frente y está que nos tiran y nosotros queremos responder pero no queremos gastar munición, necesitamos que ustedes nos apoyen así sea una sección, unos 10 soldados, una escuadra, para que más”.

Tras las graves acusaciones sobre los presuntos patrullajes conjuntos entre lo que serían presuntos grupos paramilitares y el Ejército en el Cauca, el general Federico Mejía le dijo a SEMANA que no se iba a referir a los videos al considerar que no puede hablar sobre hechos que no sabe en qué parte del país ocurrieron. Sin embargo, sí reconoció que mantenía contactos con Joselito.