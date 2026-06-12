Ejército rescató a ciudadano secuestrado por las disidencias de las Farc en Nariño

El Ejército confirmó que en las últimas horas un ciudadano fue rescatado luego de que fuera secuestrado por las disidencias de las Farc en el departamento de Nariño.

Militares lograron rescatar a un secuestrado en Nariño. Foto: Ejército Nacional

De acuerdo con la autoridad militar, los presuntos responsables del acto criminal serían integrantes de la estructura 30 del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc.

“En una operación conjunta con la Armada Nacional y coordinada con la Policía Nacional, se logró el rescate de un ciudadano que permanecía retenido contra su voluntad en zona rural del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, departamento de Nariño”, dijo el Ejército.

Las disidencias de las Farc mantienen sus acciones criminales en el país. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Agregó la autoridad militar que “la víctima, un hombre de profesión mecánico, había sido privada de la libertad durante cinco días por integrantes de este grupo armado ilegal, quienes presuntamente exigían la suma de 60 millones de pesos a cambio de respetar su vida y permitir su liberación”.

“De acuerdo con el testimonio entregado por el ciudadano tras su recuperación, durante el tiempo que permaneció en cautiverio fue sometido a maltratos físicos y psicológicos, además de constantes humillaciones por parte de sus captores”, reveló el Ejército.

Al ubicar a la víctima de secuestro, el Ejército indicó que fue llevado a un sitio seguro.

“Una vez que se logró ubicar a la víctima y garantizar su recuperación, preservando su integridad y evitando el pago de cualquier exigencia económica por parte de sus familiares, el ciudadano fue trasladado a un lugar seguro, donde recibió atención médica y acompañamiento por parte de las autoridades competentes. Asimismo, se adelantan las investigaciones correspondientes para identificar y judicializar a los responsables de este hecho”, señaló el Ejército.