El país enfrentará una jornada marcada por precipitaciones moderadas y fuertes, especialmente en regiones como la Andina y el Pacífico.

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El reporte indica que el país seguirá bajo un patrón atmosférico inestable, con precipitaciones que podrían ser moderadas a fuertes en amplios sectores del territorio.

Las zonas más afectadas se concentrarán en la región Pacífica, así como en áreas del norte y occidente de la región Andina y sectores de la Orinoquía. También se prevén lluvias puntuales en el Caribe y la Amazonía, aunque con menor extensión.

En la región Caribe, el panorama será de cielo entre parcial y mayormente nublado. Las lluvias más significativas se concentrarán en el sur de La Guajira, así como en el sur y oriente del Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba.

En contraste, el Atlántico registrará precipitaciones ligeras, mientras que las lluvias más intensas en la región se esperan durante la tarde y la noche.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el pronóstico es más estable, con condiciones secas y cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Sin embargo, no se descartan lluvias ligeras en áreas marítimas cercanas.

En la región Andina, una de las más impactadas, predominará el cielo cubierto, especialmente en sectores del occidente, centro y norte.

Departamentos como Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Quindío, Risaralda y Caldas registrarán lluvias entre moderadas y fuertes, principalmente en horas de la tarde y noche.

Además, existe probabilidad de actividad eléctrica nocturna en zonas del norte de Cundinamarca, occidente de Boyacá y sur de Santander.

La región Pacífica también enfrentará condiciones de alta nubosidad con precipitaciones importantes en Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Estas lluvias, que podrían intensificarse en la tarde y la noche, también se extenderán al área marítima durante la madrugada.

En la Orinoquía se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado, con lluvias moderadas a fuertes en Meta y Vichada, y precipitaciones más leves en Casanare y Arauca.

A diferencia de otras regiones, aquí los eventos más intensos se prevén en la mañana y la tarde.

Por su parte, la Amazonía mantendrá un comportamiento similar, con cielo entre parcial y mayormente nublado y lluvias moderadas a fuertes en departamentos como Amazonas, Vaupés, Guaviare, Caquetá y Guainía.

En Putumayo, las precipitaciones serían de menor intensidad, con picos durante la mañana y la tarde.

Cielo entre parcial y mayormente nublado en Cartagena y la región Caribe, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas durante la tarde. Foto: Getty Images

Pronóstico en las principales ciudades

En cuanto a las principales ciudades, se anticipa que Barranquilla tendrá cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, con una temperatura máxima de 33 °C.

Bucaramanga registrará lluvias ligeras a moderadas en la tarde y noche, con máxima de 26 °C.

Cali presentará lluvias desde la mañana, intensificándose más tarde, con máxima de 30 °C.

En Cartagena se prevén lluvias ligeras a moderadas en la tarde y temperatura máxima de 32 °C.

Medellín tendrá un panorama más lluvioso, con precipitaciones moderadas a fuertes en la tarde y noche y máxima de 28 °C.

Por su parte, Popayán y Tunja mantendrán condiciones nubladas con lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada, con temperaturas máximas de 25 °C y 18 °C, respectivamente.

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El panorama general deja claro que las lluvias seguirán siendo protagonistas en gran parte del país, con variaciones regionales en intensidad y horarios, lo que exige atención a posibles cambios en las condiciones durante el día.