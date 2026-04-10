El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advirtió sobre la posible evolución del fenómeno de El Niño en Colombia durante el segundo semestre de 2026, en un contexto climático que aún se mantiene entre condiciones de La Niña y una fase neutral.

¿Se aproxima el fenómeno de El Niño en Colombia? IDEAM advierte posibles escenarios para el segundo semestre de 2026

De acuerdo con el más reciente análisis presentado por la entidad, existe una probabilidad del 62 % de que este evento se consolide en los próximos meses, especialmente hacia agosto, lo que encendió las alertas sobre sus posibles impactos en distintas regiones del país.

El pronóstico nacional coincide con evaluaciones de organismos internacionales que también han venido monitoreando el comportamiento del océano Pacífico.

Preocupación por posible llegada del fenómeno del Niño. Foto: Guillermo Torres

El modelo estacional del Centro Europeo de Pronósticos Metereológicos a Medio Plazo advierte que el calentamiento de estas aguas podría alcanzar niveles elevados hacia finales de año, con un pico estimado en octubre.

Este comportamiento, de confirmarse, ubicaría el fenómeno dentro de los rangos asociados a episodios de alta intensidad, similares a los registrados en décadas anteriores.

Sin embargo, tanto autoridades nacionales como internacionales coinciden en que aún existe un grado importante de incertidumbre frente a la magnitud que podría alcanzar El Niño.

Aunque hay señales que apuntan a su desarrollo, como el incremento de la temperatura en el océano subsuperficial y cambios en los vientos alisios, los expertos insisten en que los modelos climáticos en esta época del año pueden presentar variaciones significativas. Por ello, recalcan la importancia de hacer seguimiento constante a la evolución del fenómeno.

En el caso colombiano, un eventual episodio de El Niño traería consigo cambios relevantes en las condiciones climáticas. Entre los principales efectos previstos se encuentra la disminución de las lluvias y el aumento de las temperaturas, especialmente en regiones como la Andina y el Caribe.

Este escenario podría derivar en un mayor riesgo de sequías, incendios forestales y dificultades en el abastecimiento de agua, en un país donde la distribución del recurso hídrico ya presenta importantes desigualdades.

Además de los impactos ambientales, también se anticipan efectos en sectores clave de la economía. La reducción de precipitaciones podría afectar la producción agrícola y ganadera, al alterar los ciclos de cultivo y disminuir la disponibilidad de agua y pastos.

La agricultura podría verse afectada por el fenómeno del Niño. Foto: Getty Images

De igual forma, el sistema energético podría verse presionado ante una eventual disminución en los niveles de los embalses, lo que tendría repercusiones en la generación hidroeléctrica.

Frente a este panorama, las autoridades han reiterado el llamado a la preparación anticipada. El fortalecimiento de planes de contingencia, el monitoreo permanente de las fuentes hídricas y la prevención de incendios, especialmente aquellos asociados a quemas, son algunas de las recomendaciones clave.

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Aunque no hay certeza absoluta sobre la intensidad del fenómeno, la tendencia observada tanto a nivel nacional como internacional refuerza la necesidad de tomar medidas preventivas desde ahora.